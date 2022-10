Hel­lo, We’­re the Cash­bags – The John­ny Cash Show – San Quen­tin 50th Anni­ver­s­a­ry Tour am Sonn­tag, 23. Okto­ber 2022 um 19 Uhr (Ein­lass 18 Uhr) im Kul­tur­bo­den Hallstadt

Es ist unglaub­lich, aber wahr: John­ny Cash ist wie­der da! Die Legen­de des „Man in Black“, einem der ein­fluss­reich­sten Musi­ker des 20. Jahr­hun­derts und mit welt­weit 1 Mil­li­ar­de ver­kauf­ten Alben einem der meist­ver­kauf­ten Künst­ler aller Zei­ten, lebt in den Cash­bags wei­ter, dem wahr­haf­tig­sten John­ny Cash Revi­val der Welt um US-Sän­ger Robert Tyson.

Nichts wird hier 1:1 kopiert und trotz­dem ist alles echt, live und wie damals. Fans die­ser Musik und die­ser Epo­che müs­sen das erlebt haben!

Die mit viel Lie­be zum Detail kon­zi­pier­te „THE CASH­BAGS LIVE IN GER­MA­NY“ Show ori­en­tiert sich in Klang, Erschei­nungs- und Büh­nen­bild an ein­schlä­gi­gen, welt­be­rühm­ten Kon­zert­shows des Vor­bilds und lie­fert ori­gi­nal­ge­treu alle Klas­si­ker von „I Walk the Line“, über „Ring of Fire“ und „Jack­son“ bis hin zu „Hurt“ im Rah­men einer mit­rei­ßen­den zwei­stün­di­gen Live-Show, ange­lehnt an die histo­ri­schen Kon­zer­te mit musi­ka­li­schem Gast „June Car­ter“. Songs der „Ame­ri­can Record­ings“ wer­den in einem spe­zi­el­len Aku­stik­teil zelebriert.

Die Rol­le des John­ny Cash wird von dem gebür­ti­gen US-Ame­ri­ka­ner Robert Tyson ver­kör­pert, der sei­nem Vor­bild stimm­lich und äußer­lich so ver­blüf­fend nahe kommt, dass man glaubt, das Ori­gi­nal vor sich zu haben. Neben Robert Tyson bril­liert die aus Coburg stam­men­de Sän­ge­rin Val­eska Kun­ath als June Car­ter Cash sowie Ste­phan Ckoeh­ler, David See­zen und Tobi­as Fuchs als das berüch­tig­te Begleit­trio „The Ten­nes­see Three“.

Nach über zwölf geschäf­ti­gen Jah­ren im Auf­trag des „Man in Black“ mit unzäh­li­gen Tour­ne­en und Shows vor mehr als 500.000 begei­ster­ten Fans in Deutsch­land, Tsche­chi­en, Öster­reich, Slo­we­ni­en, Ita­li­en, Schweiz, Frank­reich, Rumä­ni­en und Hol­land freu­en sich die Cash­bags, neue Ter­mi­ne für die Sai­son 2022/23 ankün­di­gen zu können.

The cur­rent cast of The Cash­bags Show: Robert Tyson as JOHN­NY CASH Val­eska Kun­ath as JUNE CAR­TER CASH Ste­phan Ckoeh­ler, David See­zen, Tobi­as Fuchs as THE TEN­NES­SEE THREE

Kul­tur­bo­den, Hall­stadt Sonn­tag, 23.10.2022 – 19 Uhr, Ein­lass 18 Uhr

Kar­ten an allen ört­lich bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len und unter www​.pau​lis​.de.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter der Info­hot­line: 0531- 34 63 72. Mehr Infos unter www​.the​cash​bags​.com.