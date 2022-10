DLRG-Was­ser­ret­tung: 25 Jah­re Stütz­punkt Eckersdorf

Am Sonn­tag, 16. Okto­ber 2022, fei­er­te der DLRG-Stütz­punkt Eckers­dorf in der sehr deko­ra­tiv gestal­te­ten und voll besetz­ten Pau­sen­hal­le der Grund­schu­le Eckers­dorf sein 25-jäh­ri­ges Bestehen.

In sei­ner Anspra­che schil­der­te Stütz­punkt- und Aus­bil­dungs­lei­ter Wolf­gang Kofer die Ent­wick­lung des Stütz­punkts Eckers­dorf von den Anfän­gen bis heu­te. Es war und ist ein Glücks­fall, dass sich von Anfang an die Gemein­de Eckers­dorf sehr für die­sen Stütz­punkt enga­gier­te, das Schul­schwimm­bad der DLRG für die Schwimm­aus­bil­dung zur Ver­fü­gung stell­te und nach wie vor den Stütz­punkt bei sei­nen Auf­ga­ben unbü­ro­kra­tisch unter­stützt. Denn, die Vor­aus­set­zung dafür, dass Schwimm­aus­bil­dung erfol­gen kann, ist ein Schwimmbad.

In die­sem Zusam­men­hang wur­de die Erste Bür­ger­mei­ste­rin der Gemein­de Eckers­dorf, Sybil­le Pichl, vom Stütz­punkt- und Aus­bil­dungs­lei­ter Wolf­gang Kofer und dem Lan­des­ver­bands­prä­si­den­ten der DLRG Dr. Manu­el Fried­rich mit der Ehren­na­del des Lan­des­ver­ban­des in Gold geehrt. Auch beim Geschäfts­lei­ter der Gemein­de bedank­ten sich die Ver­ant­wort­li­chen der DLRG für sei­ne Unterstützung.

Im Rah­men der Jubi­lä­ums­feie­rer­hielt erhielt die stell­ver­tre­ten­de Stütz­punkt­lei­te­rin Fran­zis­ka Grieß­ham­mer für ihre beson­de­ren Ver­dien­ste in der DLRG das DLRG-Bun­des­ver­dienst­ab­zei­chen in Bron­ze. Auch Dr. med. Ulrich Pache, bis zum Jahr 2005 Eckers­dor­fer Stütz­punkt­lei­ter, sowie die frü­he­re Jugend­lei­te­rin Danie­la Baum­gärt­ner wur­den als beson­de­re Aner­ken­nung ihrer Arbeit und ihres Ein­sat­zes im Stütz­punkt Eckers­dorf mit einem Prä­sent bedacht.

Die Erste Bür­ger­mei­ste­rin Sybil­le Pichl nahm die Ehrung sicht­lich gerührt ent­ge­gen und gra­tu­lier­te zum Jubi­lä­um. Sie bedank­te sich im Namen der Gemein­de für das Enga­ge­ment der Ehren­amt­li­chen des Stütz­punkts Eckers­dorf zum Woh­le der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie für den her­vor­ra­gen­den Ein­satz im Bereich der Kin­der- und Jugend­schwimm­aus­bil­dung. Sie wünsch­te dem DLRG Stütz­punkt Eckers­dorf für die Zukunft wei­ter­hin moti­vier­te Ehren­amt­li­che mit viel Tat­kraft und Ein­satz­wil­len, vor allem auch Gesund­heit und Freu­de am Ehrenamt.

Dr. Manu­el Fried­rich hob her­vor, wie sehr der Stütz­punkt Eckers­dorf von Anfang an mit Wolf­gang Kofer ver­bun­den war und ist. Gaz herz­lich bedank­te er sich bei ihm, der bereits alle Aus­zeich­nun­gen erhal­ten hat, für sein uner­müd­li­ches Enga­ge­ment dafür, Kin­dern schwim­men bei­zu­brin­gen. Denn gera­de in den letz­ten Jah­ren, in denen bedingt durch die Coro­na-Pan­de­mie, kaum Schwimm­bä­der geöff­net hat­ten, wur­de wie­der deut­lich, wie über­le­bens­wich­tig es ist, schwim­men zu kön­nen. Die Schwimm­aus­bil­dung ist eine über­aus wich­ti­ge Auf­ga­be, um damit die Anzahl der Ertrin­ken­den zu ver­rin­gern. Wich­tig hier­für ist aber, dass auch die ent­spre­chen­den Schwimm­bä­der zur Ver­fü­gung ste­hen. Und das wie­der­um wird zuse­hends zum Pro­blem, wenn Gemein­den sich dies nicht mehr lei­sten können.

Zum Jubi­lä­ums­fest war für Besu­cher viel gebo­ten, was die Auf­ga­ben der DLRG ver­an­schau­lich­te – eine Fahr­zeug- und Gerä­te­schau, Vor­füh­run­gen von Erste-Hil­fe-Maß­nah­men, die Prä­sen­ta­ti­on der Aus­rü­stung und der Arbeit von Ret­tungs­tau­chern sowie Vor­füh­run­gen zur Anfän­ger- und der Ret­tungs­schwimm­aus­bil­dung in der Schwimm­hal­le, wo ganz beson­de­rer Besu­cher­an­drang bei sicht­ba­rer Begei­ste­rung herrsch­te. Hier zeig­te die stell­ver­tre­ten­de Aus­bil­dungs­lei­te­rin Fran­zis­ka Grieß­ham­mer mit DLRG-Kin­dern und dem Aus­bil­d­erhel­fer Timo Dörf­ler, wie eine fun­dier­te Anfän­ger­schwimm­aus­bil­dung durch­ge­führt wird, eben­so auch die Ret­tungs­schwimm­aus­bil­dung mit Jugendlichen.

Bei Kaf­fee, Kuchen und def­ti­ger Brot­zeit ver­brach­ten die Besu­che­rin­nen und Besu­cher einen schö­nen Tag. Mit Kin­der­schmin­ken, Glit­zer­tat­toos und der Mög­lich­keit, wäh­rend des frei­en Schwim­mens auch etwas plan­schen zu kön­nen, war auch für die ganz klei­nen Gäste viel geboten.

Dank der Unter­stüt­zung aller betei­lig­ten Aus­bil­der und Aus­bil­d­erhel­fer wur­de die Jubi­lä­ums­fei­er zu einem rund­um gelun­ge­nen Fest.