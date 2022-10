Agenda21 Arbeits­kreis FaMö (Fahr­rad­fah­ren in Möhrendorf)

Halb­zeit beim ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test 2022 – Möh­ren­dorf mit der höch­sten Teil­nah­me­quo­te im Land­kreis Erlangen-Höchstadt

Seit 1. Sep­tem­ber fin­det der ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test 2022 statt. Zur Halb­zeit der Online-Befra­gung zeich­net sich für Möh­ren­dorf eine weit über­durch­schnitt­lich hohe Teil­nah­me­quo­te ab.

Der ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test ist eine bun­des­wei­te Online-Befra­gung des All­ge­mei­nen Deut­schen Fahr­rad-Clubs (ADFC) unter dem Mot­to ‚Und wie ist Rad­fah­ren bei Dir vor Ort?‘, als Stim­mungs­ba­ro­me­ter für die aktu­el­le Situa­ti­on der Rad­fah­ren­den. Der Möh­ren­dor­fer Agenda21 Arbeits­kreis FaMö (Fahr­rad­fah­ren in Möh­ren­dorf) macht auf viel­fäl­ti­ge Wei­se (Pla­ka­tie­rung, Ver­tei­lung von Fly­ern, Social Media) Wer­bung für eine Teil­nah­me der Möh­ren­dor­fer Rad­fah­ren­den beim Fahr­rad­kli­ma-Test; denn – so die Ver­tre­ter von FaMö – „die Möh­ren­dor­fer Ergeb­nis­se sind für unse­re Akti­vi­tä­ten zur Ver­bes­se­rung der Fahr­rad­in­fra­struk­tur in Möh­ren­dorf sehr wich­tig“. Die Reso­nanz in Möh­ren­dorf ist mit bis­her 60 Teil­neh­men­den sehr hoch. Berück­sich­tigt man die jewei­li­gen Ein­woh­ner­zah­len, hat Möh­ren­dorf unter den 25 Land­kreis-Gemein­den mit deut­li­chem Abstand die höch­ste Teil­nah­me­quo­te. Bay­ern- und sogar bun­des­weit zeich­net sich ab, dass Möh­ren­dorf bzgl. der Teil­nah­me­quo­te zum Befra­gungs­en­de viel­leicht sogar ganz vor­ne mit dabei sein kann.

„Je höher die Teil­nah­me­quo­te, um so aus­sa­ge­kräf­ti­ger sind die Möh­ren­dor­fer Ergeb­nis­se“. Aus die­sem Grund setzt der Möh­ren­dor­fer Arbeits­kreis FaMö sei­ne Akti­vi­tä­ten für eine Teil­nah­me in Möh­ren­dorf wei­ter fort.

Die Teil­nah­me an der Befra­gung ist noch bis zum 30. Novem­ber 2022 unter www​.fahr​rad​kli​ma​-test​.de möglich.