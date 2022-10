Bay­reu­ther Pro­fes­sor wur­de mit Wil­helm und Else Herae­us-Seni­or­pro­fes­sur geehrt

Prof. Dr. Wal­ter Zim­mer­mann, Phy­si­ker an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, wur­de jetzt die „WE-Herae­us-Seni­or­pro­fes­sur“ ver­lie­hen. Damit wur­de sein jahr­zehn­te­lan­ges Enga­ge­ment für künf­ti­ge und Nachwuchsphysiker*innen gewür­digt und wei­ter ermög­licht. Er ist der ein­zi­ge Wis­sen­schaft­ler in Bay­ern, dem die­se Pro­fes­sur ver­lie­hen wurde.

Zim­mer­mann, gebür­ti­ger Kem­nather, hat Genera­tio­nen von Schüler*innen, Stu­die­ren­den und Nachwuchswissenschaftler*innen geprägt. Er ist maß­geb­lich mit dafür ver­ant­wort­lich, dass das TAO-Schü­ler­for­schungs­zen­trum Ober­fran­ken gegrün­det wur­de und dass begei­ster­te und begab­te Phy­sik­schü­ler jedes Jahr wie­der im Rah­men des Young Phy­si­cist Tour­na­ment auf natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Ebe­ne höchst erfolg­reich sind. Vie­le Teilnehmer*innen haben sich dar­auf­hin zum Phy­sik­stu­di­um ent­schlos­sen, nicht weni­ge pro­mo­vier­ten und erhiel­ten – auch auf­grund von Zim­mer­manns Unter­stüt­zung – die Gele­gen­heit, zum Bei­spiel beim Lin­dau­er Nobel­preis­trä­ger­tref­fen mit den Grö­ßen ihres Fachs ins Gespräch zu kommen.

Die WE-Herae­us-Seni­or­pro­fes­sur wird seit 2008 an erfah­re­ne Fachwissenschaftler*innen aus der Phy­sik ver­ge­ben, die einen „inno­va­ti­ven Bei­trag zur Aus­bil­dung im Fach Phy­sik“ lei­sten. Aus­ge­wählt wer­den Wissenschaftler*innen mit hoher fach­li­cher Repu­ta­ti­on, lang­jäh­ri­ger Erfah­rung in der Leh­re, Akzep­tanz in ihrer Fakul­tät und über­zeu­gen­dem Enga­ge­ment in Fra­gen der Leh­rer­aus­bil­dung und des Schulunterrichts.

Fol­ge­rich­tig wur­de bei der Ver­lei­hung der Seni­or­pro­fes­sur der Fest­vor­tag von Prof. Dr. Zim­mer­man „Die Erd­an­zie­hung auf den Kopf gestellt und ande­re Bei­spie­le aus der Schü­ler­for­schung“ mit Demon­stra­ti­ons­ex­pe­ri­men­ten von den Schü­lern Tarek Becic, Fre­de­rik Gareis und Tho­mas Dabisch bereichert.

Wei­te­re Red­ner waren: Prof. Dr. Vol­ker Ulm, Dekan der Fakul­tät für Phy­sik, Mathe­ma­tik und Infor­ma­tik, Prof. Dr. Jür­gen Mly­nek, Vor­sit­zen­der des Vor­stan­des der WE-Herae­us-Stif­tung, Prof. Dr. Ste­fan Lei­ble, Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Dr. Harald Vor­leu­ter, Mini­ste­ri­al­be­auf­trag­ter für die Gym­na­si­en in Oberfranken.