Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt am kom­men­den Sonn­tag, 23. Okto­ber, 18.30 Uhr, zu einem Online-Vor­trag ein. Der Kunst­hi­sto­ri­ker Robert Schä­fer M.A. aus Hirschaid refe­riert über den Archi­tek­ten Fritz Fuch­sen­ber­ger (1876–1945) und sei­ne Land­kir­chen. Der gebür­ti­ge Würz­bur­ger trat in den Staats­dienst und wur­de spä­ter Pro­fes­sor an der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Mün­chen. Wäh­rend sei­nes Wir­kens am Land­bau­amt Bam­berg ent­warf er eine Viel­zahl von dörf­li­chen Kir­chen und Kapel­len, häu­fig an den Idea­len des Hei­mat­stils. Der Refe­rent stellt den Bau­mei­ster und aus­ge­wähl­te Wer­ke vor.

Der Vor­trag ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Die Zugangs­da­ten sind auf der Home­page des CHW unter dem Ter­min ange­ge­ben: www​.chw​-fran​ken​.de. Dort ist auch Infor­ma­ti­on über die wei­te­re Ver­eins­ar­beit zu finden.