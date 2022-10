Andre­as Obieg­lo von Caro­lin No mit sei­nem „Pia­no Solo“ erst­mals in Haß­furt am Don­ners­tag, 20. Okto­ber 2022 um 20 Uhr in der Rathaushalle

Andre­as Obieg­lo beherrscht die Kunst der Reduk­ti­on und der Umdeu­tung. So ent­ste­hen klei­ne, ver­zau­bern­de Songs, die sich – wenn man genau hinhört – als alte Volks­lie­der ent­pup­pen können. Ihn inter­es­siert bei der musi­ka­li­schen Umset­zung immer in erster Linie das eigent­li­che, übergeordnete The­ma des Lie­des, nicht die tra­di­tio­nel­le und übliche Vor­trags­wei­se. Bei­spiel: „Muss i denn zum Städtele hin­aus“ kennt man als fröhliches Wan­der­lied. Aber ist das eigent­li­che The­ma nicht Abschied und die damit ver­bun­de­ne Melan­cho­lie? Ent­spre­chend klin­gen sei­ne Ver­sio­nen. Ein Abend vol­ler Über­ra­schun­gen am Don­ners­tag, den 20. Okto­ber 2022, um 20 Uhr in der Rat­haus­hal­le Haß­furt.

Tickets gibt es hier.

Ein Ent­we­der-Oder-Inter­view mit dem Künstler

Kaf­fee am Tisch trin­ken oder zum Mitnehmen?

Andre­as Obieg­lo: Erste Tas­se am Früh­stücks­tisch, zwei­te und drit­te Tas­se mit­neh­men ins Studio.

Zum Früh­stück lie­ber Süßes oder Herzhaftes?

Andre­as Obieg­lo: Zum Früh­stück nur Kaffee.

Beat­les oder Stones?

Andre­as Obieg­lo: Pink Floyd.

Ach­ter­bahn oder Wasserrutsche?

Andre­as Obieg­lo: Weiß ich erst seit Kur­zem: Wasserrutsche.

Zug oder Flugzeug?

Andre­as Obieg­lo: Zug.

Etwas goog­len oder etwas auf Tik­Tok suchen?

Andre­as Obieg­lo: Ich weiß bis heu­te nicht wirk­lich, was Tik­Tok ist.

Online oder im Laden shoppen?

Andre­as Obieg­lo: Momen­tan das Gegen­teil: Auf­räu­men, aus­mi­sten und loswerden.

Nach­richt schrei­ben oder anrufen?

Andre­as Obieg­lo: Sprach­nach­richt aufnehmen.

Open Air oder Club?

Andre­as Obieg­lo: Alles zu sei­ner Zeit.

Hör­buch oder Podcasts?

Andre­as Obieg­lo: Die Din­ger aus Papier.

Son­nen­auf­gang oder Sonnenuntergang?

Andre­as Obieg­lo: Sieht man bei­des zu wenig.

Weih­nach­ten oder Ostern?

Andre­as Obieg­lo: Ostern.

Mozart oder Beethoven?

Andre­as Obieg­lo: Bach.

McDonald‘s oder Bur­ger King?

Andre­as Obieg­lo: Ich mach’s wie das Kän­gu­ru und bestel­le Whop­per bei McDonalds.

Meer oder Berge?

Andre­as Obieg­lo: Lofo­ten.

Dorf oder Stadt?

Andre­as Obieg­lo: Vom Dorf in die Stadt und wie­der zurück. Dorf!

Sams­tag oder Sonntag?

Andre­as Obieg­lo: Sams­tag.

Kochen oder Backen?

Andre­as Obieg­lo: Essen.

Mathe oder Physik?

Andre­as Obieg­lo: Für mich bei­des der glei­che Alptraum.

Piz­za oder Nudeln?

Andre­as Obieg­lo: Piz­za, Piz­za, Pizza.

CD oder Vinyl?

Andre­as Obieg­lo: MC, Kon­zert­be­su­cher wis­sen Bescheid 🙂

Zur Per­son:

Andre­as Obieg­lo, geb. 1978 in Deg­gen­dorf, begann sei­ne Aus­bil­dung am Music Col­le­ge in Regens­burg. Im Anschluss stu­dier­te er an der Hoch­schu­le für Musik in Würz­burg Kla­vier, Kom­po­si­ti­on und elek­tro­ni­sche Musik­pro­duk­ti­on bei Chris Bei­er, Tine Schnei­der und Eva-Maria May. Der Mul­ti­in­stru­men­ta­list spielt Kla­vier, aku­sti­sche und elek­tri­sche Gitar­ren, diver­se Sli­de-Gitar­ren, Bass, Akkor­de­on, Gei­ge und ver­schie­de­ne Percussioninstrumente.

2010 und 2012 ver­öf­fent­lich­te er die Solo- Alben »Lie­der« und »Advent« sowie zwei Kla­vier­hef­te mit den Tran­skrip­tio­nen der Albumstücke.

2018 fei­er­te Andre­as Obieg­lo gemein­sam mit sei­ner Frau Caro­lin das 11-jäh­ri­ge Jubi­lä­um ihres musi­ka­li­schen Haupt­pro­jek­tes »Caro­lin No«, das gekrönt wur­de durch die Ver­lei­hung des Kul­tur­för­der­prei­ses ihrer Hei­mat­stadt Würzburg.

2019 folg­te das von der Fach­pres­se hoch gelob­te Album »Lie­der II«, das als CD, Vinyl, MC und Kla­vier­heft ver­öf­fent­lich wurde.

Im Okto­ber 2022 geht der Mul­ti­in­stru­men­ta­list zum ersten Mal mit sei­nem Solo-Pia­no-Pro­gramm auf Tournee.