Zu einer tele­fo­ni­schen Sprech­stun­de am Mon­tag, 24. Okto­ber 2022, 12 bis 14 Uhr, lädt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke ein. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die Fra­gen oder Anlie­gen an den Ober­bür­ger­mei­ster haben, sind herz­lich dazu ein­ge­la­den. Eine Anmel­dung per E‑Mail oder Tele­fon ist not­wen­dig, da Ter­mi­ne ver­ge­ben wer­den. Ansprech­part­ne­rin ist Ulri­ke Wolf, Tele­fon 0951/87–1138 oder E‑Mail buergeranfragen@​stadt.​bamberg.​de