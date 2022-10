Der Kran­ken­haus­ver­band Coburg hat einen neu­en Geschäfts­füh­rer. Bei einer Ver­bands­ver­samm­lung im Land­rats­amt hat Land­rat Seba­sti­an Strau­bel als Ver­bands­vor­sit­zen­der den neu­en Geschäfts­füh­rer, Mike Don­ner, vor­ge­stellt. Don­ner war zuletzt über vie­le Jah­re Haupt­amts­lei­ter der Stadt Eis­feld (Land­kreis Hild­burg­hau­sen) und folgt beim Kran­ken­haus­ver­band auf Jen­ni­fer Rein­gru­ber, die zuletzt gut ein Jahr lang die Geschäf­te des Ver­ban­des geführt hatte.

Seba­sti­an Strau­bel bedank­te sich für das „außer­or­dent­li­che Enga­ge­ment“ der schei­den­den Geschäfts­füh­re­rin in einem anspruchs­vol­len Betä­ti­gungs­feld: „Sie hat­ten es mit einer Mischung aus vie­len, vie­len The­men zu tun.“ Jen­ni­fer Rein­gru­ber wird auch künf­tig im Bereich der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in der Regi­on tätig sein: Sie ver­bleibt in der Rechts­ab­tei­lung des REGIO­MED-Kli­nik­ver­bun­des. Neu vor­ge­stellt wur­de bei der Ver­bands­ver­samm­lung zudem Lisa Oppel als neue Assi­sten­tin der Geschäfts­füh­rung des Krankenhausverbandes.