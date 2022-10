EBER­MANN­STADT, LKR. FORCH­HEIM. Auf dem Smart­pho­ne einer Senio­rin erschien am Mon­tag­mor­gen eine Nach­richt einer ihr nicht bekann­ten Han­dy­num­mer. Im Chat schien ihr Sohn zu schrei­ben. Er bat um Geld, gleich zwei­mal. Lei­der waren es Trick­be­trü­ger, die mit der immer glei­chen Masche ihre Betrugs­op­fer um das Erspar­te brin­gen. Bit­te Vorsicht!

„Hal­lo Mama, mein Han­dy ist kaputt und das ist mei­ne neue Num­mer.“ Nach etwas Small­talk kommt dann meist schon die erste For­de­rung nach Geld oder die Bit­te um Hil­fe bei einer Über­wei­sung auf ein vor­ge­ge­be­nes Kon­to. So auch beim gest­ri­gen Fall in Eber­mann­stadt. Die Rent­ne­rin dach­te, ihr wirk­li­cher Sohn sei in finan­zi­el­ler Schief­la­ge. Sofort sprang sie mit einem nied­ri­gen vier­stel­li­gen Betrag ein und über­wies an die kom­mu­ni­zier­te IBAN-Num­mer. Lei­der ohne auf einen Anruf oder einen ähn­li­chen per­sön­li­chen Kon­takt zu bestehen.

Weni­ge Stun­den spä­ter mel­de­te sich der ver­meint­li­che Sohn erneut und bat um eine Finanz­sprit­ze, dies­mal auf ein wei­te­res Kon­to. Auch hier zeig­te sich die Frau hilfs­be­reit. Ins­ge­samt ver­lor sie rund 4.000 Euro an die drei­sten Betrüger.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg führt die wei­te­ren Ermitt­lun­gen und warnt ein­dring­lich vor der Masche: