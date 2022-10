Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, den 15. Okto­ber 2022, stan­den beim Aiki­kai Bam­berg e.V. am Mari­en­platz die Türen für Inter­es­sier­te offen. Die Besu­cher konn­ten sich ein per­sön­li­ches und nahes Bild von den Japa­ni­schen Kampf­kün­sten des Ver­eins machen. Deren Mit­glie­der zeig­ten abwech­selnd ver­schie­de­ne Vor­füh­run­gen aus den bei­den Ver­eins­sport­ar­ten Iai­do und Aik­ido. Nach einer ver­dien­ten Stär­kung mit Kaf­fee, Kuchen und ori­gi­na­lem japa­ni­schen Grü­nen Tee ging es wei­ter. Unter Anlei­tung von Rudi Mül­ler grif­fen anschlie­ßend Muti­ge selbst zum Holz­schwert (jap.: Boku­to) und konn­ten sich beim Schwert­kampf Iai­do aus­pro­bie­ren. Chri­sti­an Haus­ler ver­mit­tel­te den Zuschau­ern die wich­tig­sten Aspek­te vom Kampf­sport Aik­ido. Nach einem kur­zen, aber inten­si­ven Nach­mit­tag beim Aiki­kai Bam­berg freut sich der Ver­ein hof­fent­lich über neu­en Zuwachs.

Konn­ten Sie am ver­gan­ge­nen Sams­tag nicht beim Ver­ein vor­bei­schau­en und möch­ten sich trotz­dem ger­ne in einer der Sport­ar­ten aus­pro­bie­ren, so kön­nen Sie zu einem Pro­be­trai­ning vor­bei­schau­en und mit­ma­chen. Es ist selbst­ver­ständ­lich für Sie kosten­los, aber sicher­lich nicht umsonst. Bei Inter­es­se mel­den Sie sich ein­fach per Mail an: aikido@​aikikai-​dojo.​de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch online auf der Web­site des Ver­eins unter: www​.aiki​kai​-bam​berg​.de.