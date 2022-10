In der Zeit vom 24. Okto­ber 2022 bis 25. Novem­ber 2022 wer­den an der Pro­me­na­de Schacht­bau­ar­bei­ten durch­ge­führt. Es ist mit gering­fü­gi­gen Ein­schrän­kun­gen an Park­plät­zen bzw. Fahr­rad­stell­flä­chen zu rech­nen. Für die gesperr­ten Bewoh­ner­park­plät­ze wird in der Hein­rich­stra­ße Ersatz geschaffen.