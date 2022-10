Am 21.10.2022 fin­det das tra­di­tio­nel­le Grün­dungs­tur­nier des Skat­clubs „Die Forel­len Forch­heim“ statt. Damit wird die neue Spiel­sai­son eröff­net. Gleich­zeit wird…

Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in der St. Johan­nis-Kir­che Forch­heim

Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in St. Johan­nis (22. bis 28. Okto­ber) Sonn­tag, 23.10.2022 So 23.10., 14.30 Uhr Got­tes­dienst in St. Johannis,…