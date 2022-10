Ricar­da Lang stellt sich den Fra­gen – Ursu­la Sowa und Grü­nes Bam­berg laden zu Town Hall mit der grü­nen Bun­des­vor­sit­zen­den ein

Die Bun­des­vor­sit­zen­de von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen, Ricar­da Lang, kommt am 28. Okto­ber 2022 nach Bam­berg. Unter dem Titel „Frag Ricar­da…“ wird sie sich den Fra­gen des Publi­kums bei einer Town-Hall-Ver­an­stal­tung in der Luit­pold­stra­ße 53 stel­len. Inter­es­sier­te Bürger:innen sind ein­ge­la­den, in die Dis­kus­si­on mit der grü­nen Spit­zen­po­li­ti­ke­rin zu gehen, die auch Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Mit­glied im Sozi­al­aus­schuss des Bun­des­tags ist.

Die Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit sind viel­fäl­tig: von Kli­ma­wan­del und Ener­gie­kri­se über Frie­den in Euro­pa bis hin zu sozia­lem Zusam­men­halt und Gerech­tig­keit. Wel­che Lösun­gen und Ant­wor­ten haben hier­für die Grünen?

Ein­lass ist um 19:30 Uhr, Beginn der Ver­an­stal­tung um 20:00 Uhr. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.