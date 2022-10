El Mago Masin „100 Jah­re Liegestuhl“

Do., 20.10.2022 – 20 Uhr, fif­ty-fif­ty Erlangen

El Mago Masin hat einen Fünf­jah­res­plan gemacht. Im Lie­ge­stuhl. Dabei ist er ein­ge­schla­fen. Um im Ham­ster­rad der Lei­stungs­ge­sell­schaft im Lie­ge­stuhl mit­hal­ten zu kön­nen, bleibt nur eins: Er braucht einen Pri­vat­se­kre­tär, eine neue Gitar­re und jeman­den, der sei­ne Pflan­ze gießt, wenn er auf Tour geht, um sein kon­zi­li­an­tes Publi­kum mit neu­en Lie­dern und kon­spi­ra­ti­ven Erleb­nis­sen zu amü­sie­ren. Obwohl: Sei­ne Zim­mer­pflan­ze neben ihm wirkt

satt­grün und kräf­tig. Seit Jah­ren goss er sie zuver­läs­sig, bis er nun bemerkt, dass er sich um eine Pla­stik­pflan­ze kümmert.

Eine sehr wich­ti­ge Zei­tung bezeich­ne­te El Mago Masin einst als Lie­der­ma­cher mit Peter­Pan-Syn­drom. Tref­fend, denn am Ende fin­det er ein Igel­ba­by und backt einen Puste­ku­chen. Wäh­rend drau­ßen die Welt immer kom­ple­xer wird, wol­len wir ein unter­schätz­tes, klapp­ba­res Möbel­stück fei­ern, das für Ruhe und Gelas­sen­heit steht. Eine fun­keln­de Hom­mage an den Lie­ge­stuhl. Denn im Lie­ge­stuhl sind wir alle gleich – gleich glücklich.

Raus aus dem All­tag, rein in den kurio­sen Kos­mos von El Mago Masin!

Phil­ipp Weber „KI: Künst­li­che Idioten“

Fr., 21.10.2022 – 20 Uhr, fif­ty-fif­ty Erlangen

Der Homo digi­ta­lis und sei­ne ana­lo­gen Affen Gestern ist das Heu­te von mor­gen, rich­tig. Aber wie schnell ist heu­te das Mor­gen von gestern? Digi­ta­li­sie­rung, Gen­tech­nik, Künst­li­che Intel­li­genz: Der Mensch rast in die Zukunft. Doch statt nach vor­ne zu blicken, star­ren alle auf ihr Smart­pho­ne. Der Homo digi­ta­lis stol­pert so gebückt ins näch­ste Mill­en­ni­um, dass er den auf­rech­ten Gang bald wie­der ver­lernt hat. Gru­se­lig! Jah­re­lang hat die Sta­si dem Onkel Heinz die Woh­nung ver­wanzt und heu­te kauft er sich Ale­xa. Wird der Mensch durch Maschi­nen ersetzt – oder befreit? Kommt das „Ende der Arbeit“? Super, dann haben wir end­lich Zeit für was Sinn­vol­les! Aber wann hät­te der Mensch jemals was Sinn­vol­les gemacht, nur weil er dafür Zeit hat? Oder sind wir schon längst Robo­ter, die nur davon träu­men Men­schen zu sein? Para­no­id Huma­no­id! Und was ist aus den Ver­spre­chun­gen der Zukunft gewor­den? Wo ist die sau­be­re Fusi­ons­en­er­gie, die Zeit­ma­schi­ne, das Bier zum Down­loa­den? Wir flie­gen bald zum Mars, ist ja super! Nur, was wol­len wir da? Es ist ein öder, lee­rer und tod­lang­wei­li­ger Ort. Um auf so einem Pla­ne­ten zu lan­den, muss die Mensch­heit bald kei­nen Schritt mehr machen. Man möch­te als ana­lo­ger Affe wirk­lich ent­setzt von sei­nem Baum run­ter­brül­len: „Oh Gott, Mensch! Wo willst du denn eigent­lich hin?“

Aber es gibt Hoff­nung! Denn in der Zukunft war­tet jemand auf Sie: Phil­ipp Weber. Mit sei­nem Pro­gramm „KI: Künst­li­che Idio­ten!“ ist er unter die Pro­phe­ten gegan­gen. Er gilt jetzt schon als die kaba­ret­ti­sti­sche Neu­auf­la­ge des Ora­kels von Del­phi – nur noch lusti­ger. Wo Hell­se­her nur schwarz­se­hen, bringt Phil­ipp Weber Sie zum furcht­lo­sen Lachen. Denn das wich­tig­ste Rüst­zeug für alles Kom­men­de war, ist und wird immer sein: der Humor!

Viva Voce „Glücks­brin­ger“

Sa., 22.10.2022 – 20 Uhr, Neu­städ­ter Kir­che Erlangen

In Abspra­che mit der Neu­städ­ter Kir­che durf­ten wir die bestehen­den Abstands­sper­run­gen frei­ge­ben und somit sind für Viva Voce am 22.10.2022 ab sofort wie­der Tickets an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len verfügbar!

Glück bringt das A‑cap­pel­la-Quar­tett VIVA VOCE seit über 20 Jah­ren auf die Büh­nen der Nati­on. David Lugert, Andre­as Kuch, Basti­an Hup­fer und Hei­ko Ben­jes sind Garant für stimm­ge­wal­ti­ge Musik, Humor und mit­rei­ßen­de Konzerte.Ganz ohne Instru­men­te. Denn bei VIVA VOCE ist jeder Ton mundgemacht!

Deutsch­lands char­man­te­ste A‑cap­pel­la-Band lie­fert Glück­lich­ma­cher am lau­fen­den Band. Auch für die mit­ge­schleif­ten Gat­ten im begei­ster­ten Publi­kum. Denn all­zu ernst nimmt das seit über 20 Jah­ren erfolg­rei­che Quar­tett nur die Din­ge, die wirk­lich ernst genom­men wer­den müs­sen. Balus Gemüt­lich­keit zum Bei­spiel. Oder die Wur­zeln und Flü­gel, die Kin­der brauchen.

Die Zukunft mag unge­wiss sein – in Fin­ster­nis liegt sie bei VIVA VOCE dank Kri­stall­ku­gel-Blues sicher nicht. Klei­ne Sei­ten­hie­be auf den Zeit­geist ver­tei­len die ehe­ma­li­gen Winds­ba­cher tra­di­tio­nell auch; ihre augen­zwin­kern­de Per­si­fla­ge auf den Hype der Pira­ten- und See­manns­bands ist ein ernst­zu­neh­men­der Angriff auf die Lach­mus­keln. Die Kunst des Glück-Wün­schens für anwe­sen­de und abwe­sen­de Lieb­lings­men­schen zele­brie­ren die Büh­nen-Enthu­sia­sten in der Gän­se­haut­bal­la­de „Komm mit mir“.

Den letz­ten berau­schen­den Schwung ins Glück geben die Stimm­hel­den ihrem Publi­kum mit dem iko­ni­schen „A‑cap­pel­la-Song“ mit.

Leicht und lang­an­hal­tend ist das A‑cap­pel­la-Glück – mit VIVA VOCE hält es sogar an, „bis dass man Brot uns schneidet“.

„Glücks­brin­ger“ ist sicher das abwechs­lungs­reich­ste Show­pro­gramm, das wir je gemacht haben“, plau­dert Tenor David Lugert aus dem Song­wri­ter-Näh­käst­chen. „Es ist per­fekt für alle Men­schen geeig­net, die ger­ne lachen, hoch­klas­si­ge Musik schät­zen und sich einen gan­zen Abend lang glück­lich machen las­sen wollen.“

Vor­schau KW 43:

SIX PACK „Gold­sin­ger“

Do., 27.10. & Fr., 28.10.2022 – jeweils 20 Uhr, fif­ty-fif­ty Erlangen

Six Pack – die Kul­tur­preis­trä­ger – jetzt in gehei­mer Mis­si­on. Die Büh­ne wird beben und ber­sten von spek­ta­ku­lä­ren Ver­fol­gungs­jag­den, explo­die­ren­den Lügen­de­tek­to­ren, lügen­dem Wahr­heits­se­rum, ori­en­tie­rungs­lo­sen Maul­wür­fen und liter­wei­se Aston-Mar­ti­nis. Sei­en Sie geschüt­telt, nicht gerührt. Eins ist gewiss: der näch­ste Mor­gen stirbt an einem ande­ren Tag!

Auch in die­ser Show beweist Six Pack, wie gut man bril­lan­te Gesangs­ar­ran­ge­ments mit hane­bü­che­nen Schnaps­ideen und „Turn­va­ter Jahn“-Choreographien in Ein­klang bringt.

Peter Voll­mer „Es lockt das Weib, doch bockt der Leib!“

Sa., 29.10.2022 – 20 Uhr, fif­ty-fif­ty Erlangen

Inzwi­schen selbst ein Mann mit H‑Kennzeichen, berich­tet Voll­mer von sei­nen ein­schlä­gi­gen Erfah­run­gen: Das erste Mal beim Hör­ge­rä­te-Aku­sti­ker. Das Lieb­äu­geln mit der Schön­heits-OP. Und der Traum vom gro­ßen Durch­bruch – als Casting-Kan­di­dat bei „Deutsch­land sucht den Grau­en Star“. Vor allem aber hat er eine gute Nach­richt: Auch in der zwei­ten Lebens­hälf­te kann die Post abge­hen. Denn man kennt jetzt das Rezept für größt­mög­li­ches Ver­gnü­gen: Alles machen, was der Arzt ver­bo­ten hat!

Ob dies dann wirk­lich die „besten Jah­re“ sind – das wird sich noch her­aus­stel­len. Peter Voll­mer wird aber in jedem Fall alles dar­an set­zen, dass Sie einen Ihrer besten Aben­de erle­ben. Versprochen!

Fran­zis­ka Wan­nin­ger „Für mich soll‚s rote Rosen hageln!““

So., 30.10.2022 – 18 Uhr, fif­ty-fif­ty Erlangen

Fran­zis­ka Wan­nin­gers neu­es Kaba­rett­pro­gramm ist eine lau­ni­ge Hom­mage an die Leich­tig­keit. Sie zeigt dar­in humor­voll wie nah sich Freu­de und Abgrund ste­hen und dass das Glück nicht mit einem Rasen­ro­bo­ter beginnt, sehr wohl aber mit Din­kel­kräckern auf­hört. Und was soll man schon sagen, wenn einem das Leben einen ordent­li­chen Brocken hin­wirft „C’est la vie“ viel­leicht oder „Tel Aviv“ wie der Nie­der­bay­er sagt.

Die Voll­blut­dar­stel­le­rin erzählt mit­rei­ßend, singt von den Untie­fen des Lebens und schafft es, mit weni­gen Cha­rak­ter­stri­chen schwung­voll und poin­ten­reich gan­ze Wel­ten zu erschaffen.

In einem Wim­pern­schlag ver­wan­delt sie sich von der Infu­en­ce­rin zum bier­d­imp­fe­li­gen Stamm­tisch­bru­der, immer auf der Suche nach dem schö­nen Leben. Denn „das haben schon viel Blö­de­re gschafft!“.

