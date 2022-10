Im Rah­men der bun­des­wei­ten „Wochen der see­li­schen Gesund­heit“ laden die Koope­ra­ti­ons­part­ner der Geron­to­psych­ia­tri­schen Fach­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken, das Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth sowie der sozi­al­psych­ia­tri­sche Dienst Bay­reuth am Diens­tag, 25. Okto­ber, von 18 bis 20 Uhr, zu einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zum The­ma „Ein­sam­keit im Alter“ in die Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3, Bay­reuth, ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det in Prä­senz statt, kann aber auch online ver­folgt werden.

Die Zahl der allein­le­ben­den älte­ren Men­schen in Deutsch­land steigt, gleich­zei­tig füh­ren Kon­takt­be­schrän­kun­gen auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie dazu, dass sozia­le Kon­tak­te gera­de in der Grup­pe der Älte­ren redu­ziert wer­den. Die­se Fak­to­ren haben zu einem Anstieg älte­rer Men­schen geführt, die unter Ein­sam­keit leiden.

Dr. Micha­el Schü­ler, ehe­ma­li­ger Chef­arzt der Kli­nik für Psych­ia­trie, Psy­cho­the­ra­pie und Psy­cho­so­ma­tik Bezirks­kran­ken­haus Bay­reuth, schil­dert in einem Vor­trag, wel­che Aus­wir­kun­gen chro­ni­sche Ein­sam­keit im Alter haben kann, wie man ihr vor­beu­gen und was Betrof­fe­ne dage­gen tun kön­nen. In einer anschlie­ßen­den Fra­ge­run­de wer­den Fach­kräf­te, die häu­fig mit dem The­ma „Ein­sam­keit im Alter“ kon­fron­tiert sind von ihren Erfah­run­gen, zu ihren Auf­ga­ben und Ange­bo­ten für älte­re Men­schen berich­ten. Schließ­lich wird dem Publi­kum die Mög­lich­keit für Fra­gen und zur Dis­kus­si­on zu gegeben.

Für die Ver­an­stal­tung gel­ten die aktu­el­len Hygie­ne- und Abstands­re­ge­lun­gen. Die Zugangs­da­ten für eine Online-Teil­nah­me (Zoom-Mee­ting) lau­ten: https://​us06​web​.zoom​.us/​j​/​8​7​4​8​2​1​2​2​4​8​8​?​p​w​d​=​K​y​t​4​U​1​N​o​Q​n​J​r​d​U​Z​j​M​z​d​6​R​n​V​W​d​V​g​3​Z​z09 (Mee­ting-ID: 874 8212 2488; Kenn­code: 178163).