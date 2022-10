Foto­wett­be­werb: „Was­ser: Jeder Trop­fen ist wertvoll!“

Unter­stür­mig: Mache mit beim Foto­wett­be­werb und schicke uns dein schön­stes Natur­fo­to der Lias-Grube.

Der Ein­sen­de­schluss für unse­ren Online-Foto­wett­be­werb ist der 30.11.2022. Mit­ma­chen kön­nen Kin­der unter 12 Jah­ren. Die drei schön­sten Bil­der wird es als offi­zi­el­le Lias-Gru­ben-Post­kar­ten in der Umwelt­sta­ti­on geben. Außer­dem gibt es tol­le Prei­se zu gewin­nen! Die Sie­ger wer­den per E‑Mail benachrichtigt.

Was kann ich fotografieren?

Rund um das Foto-The­ma „Was­ser: Jeder Trop­fen ist wert­voll!“ gibt es sooo viel zu ent­decken! Wel­che klei­nen und gro­ßen Was­ser­be­woh­ner fin­dest Du bei uns in der Lias-Gru­be, wel­che Pflan­zen wach­sen am Was­ser oder sogar im Was­ser und was tun wir in der Gru­be, um wert­vol­les Was­ser zu spa­ren? … Hast Du hier schon ein­mal selbst mit Was­ser expe­ri­men­tiert, über­legt wofür wir Was­ser brau­chen oder wie das Was­ser in der Was­ser­lei­tung warm wird? Viel­leicht fällt Dir noch etwas ande­res zum The­ma Was­ser ein?! Mit etwas Geduld, Geschick und Fan­ta­sie fin­dest Du in der Lias-Gru­be bestimmt groß­ar­ti­ge Moti­ve zu unse­rem dies­jäh­ri­gen The­ma „Was­ser: Jeder Trop­fen ist wertvoll!“.

Wich­tig: Das Foto soll von der Natur in der Lias-Gru­be sein, das heißt, es sol­len kei­ne Men­schen oder Haus­tie­re auf dem Bild zu sehen sein.

Teil­nah­me­be­din­gun­gen

Du sollst höch­stens zwölf Jah­re alt sein bei der Ein­sen­dung dei­nes Fotos und das Bild muss von Dir selbst in der Lias-Gru­be auf­ge­nom­men wer­den. Jeder Teil­neh­mer darf nur ein Bild ein­sen­den. Natür­lich dür­fen meh­re­re Kin­der aus der­sel­ben Fami­lie jeweils ein Foto ein­schicken. Das Foto soll ein digi­ta­les Foto sein. Du kannst dafür ent­we­der eine Digi­cam oder auch ein Han­dy benut­zen. Inhalt­li­che Ver­än­de­run­gen des Bil­des am Com­pu­ter sind nicht erlaubt, wie z.B. ein Bild aus meh­re­ren Fotos zusam­men­schnei­den oder etwas aus dem Bild weg­ra­die­ren oder weg­lö­schen. Wenn Du aber die Bild­qua­li­tät am Com­pu­ter bear­bei­ten möch­test, wie z.B. den Kon­trast, die Hel­lig­keit oder die Farb­sät­ti­gung, ist das natür­lich in Ordnung.

Das Foto darf höch­stens 4 MB groß sein und soll­te JPG- For­mat haben. Bit­te kei­ne PDF-Datei­en einschicken!

Falls dein Foto unter den Gewin­ner­bil­dern ist, wird es als Post­kar­te gedruckt, als Bild für ein zukünf­ti­ges Jah­res­pro­gramm ver­wen­det und kommt online auf unse­re Web­sei­te. Außer­dem wer­den wir auch einen Pres­se­be­richt für die Zei­tun­gen über die Wett­be­werbs­ge­win­ner und ihre Fotos schrei­ben. Du musst bei der Teil­nah­me am Wett­be­werb also damit ein­ver­stan­den sein, dass wir dein Foto mit dei­nem Namen für die Post­kar­ten, das Jah­res­pro­gramm, das Inter­net und für Pres­se­be­rich­te benut­zen. Dafür fin­dest Du unten auf die­ser Sei­te ein For­mu­lar, das Du und Dei­ne Eltern voll­stän­dig aus­fül­len und unter­schrei­ben müsst.

Die Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung fin­dest Du auf unse­re Web­sei­te unter https://​www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​-​p​r​o​j​e​k​t​e​/​f​o​t​o​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​-​2​0​22/

Jetzt füllst Du das For­mu­lar aus und lädst Dein Foto und die unter­schrie­be­ne Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung Dei­ner Eltern hoch. Die mit Stern­chen gekenn­zeich­ne­ten Fel­der müs­sen aus­ge­füllt sein, damit Dei­ne Teil­nah­me gül­tig ist. Wenn Du möch­test, kannst Du auch etwas zu Dei­nem Bild erzählen.

Wenn Du alle Anga­ben über­prüft hast, drückst Du auf „Sen­den“ und fertig!

Viel Erfolg!