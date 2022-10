Der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach gewinnt das Spit­zen­spiel vor knapp 250 Zuschau­ern bei der TG SPRIN­TIS Veits­höch­heim ver­dient mit 67:45 und ist nun Tabel­len­füh­rer der Regio­nal­li­ga Haupt­run­de Nord.

Auf­grund der coro­nabe­ding­ten Zwangs­pau­se nach der Spiel­ab­sa­ge des Der­bys gegen den TTL Bas­ket­ball Bam­berg konn­ten die Brei­ten­güß­ba­cher Regio­nal­li­ga-Bas­ket­bal­ler sich über eine Woche voll auf das Spit­zen­spiel vor­be­rei­ten. Von Beginn an waren die Män­ner von Head­coach Mark Völkl hell­wach und voll kon­zen­triert. Die Ver­tei­di­gung der Gelb­schwar­zen stand rich­tig stark, zwang den Geg­ner häu­fig zu schwie­ri­gen Wür­fen und ließ in den ersten fünf Spiel­mi­nu­ten nur drei Zäh­ler zu. Aller­dings dau­er­te es auch knapp drei Minu­ten bis die eige­ne Offen­si­ve ihren Rhyth­mus fand. Engel per Drei­er von der „Bir­ne“ und drei Distanz­wür­fe von Timo Dip­pold aus den Ecken sorg­ten nicht nur für eine 12:3‑Führung, son­dern auch für eine Aus­zeit von Heim-Coach Gabold. Die Unter­fran­ken hat­ten im ersten Vier­tel etwas mit ihren Ner­ven zu kämp­fen, da weder rela­tiv freie Wür­fe aus der Distanz, noch Frei­wür­fe mit einer guten Quo­te ihr Ziel fan­den. Nies­lon am Brett und Schmidt von der Drei­er­li­nie bescher­ten der Trö­ster-Trup­pe eine 17:9‑Führung nach den ersten zehn Minuten.

Zu Beginn des zwei­ten Vier­tels über­nah­men Klaus und Wal­de für die Gelb­schwar­zen. Hacken­esch, Heckel und Laut hiel­ten für Veits­höch­heim dage­gen, sodass sich der TSV-Vor­sprung bei knapp 10 Zäh­lern ein­pen­del­te, 27:17. Die Unter­fran­ken ver­pass­ten es in der Fol­ge­zeit näher her­an­zu­kom­men, da sie wei­ter etli­che schön her­aus­ge­spiel­te offe­ne Wür­fe dane­ben­set­zen und noch­mals vier Frei­wür­fe ver­war­fen. Dip­pold, Feu­er­pfeil und Klaus kon­ter­ten die erfolg­rei­chen Kör­be von Heckel und Leon­hardt, sodass es beim Stand von 32:22 in die Halb­zeit­pau­se ging. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist die star­ke Ver­tei­di­gung des TSV, die einer der besten Offen­si­ven der Liga in den ersten 20 Minu­ten nur 22 Punk­te gestattete.

An die­se Lei­stung aus der ersten Halb­zeit woll­ten die Män­ner von Coach Völkl auch im zwei­ten Durch­gang naht­los anknüp­fen. Zwar kamen die Haus­her­ren durch Weigl und Ebert zu Beginn des drit­ten Vier­tels auf 32:26 her­an, ein 8:0‑Run der Trö­ster-Trup­pe durch Wal­de, Engel und Schmidt sorg­te aber wenig spä­ter wie­der für eine beru­hi­gen­de 40:26-Führung. Man merk­te Güß­bach an, dass sie in die­ser Pha­se ger­ne für die Vor­ent­schei­dung sor­gen wol­len und genau­so spiel­ten sie auch wei­ter. Hin­ten ließ man in den letz­ten sie­ben Minu­ten des drit­ten Vier­tels kei­nen Feld­korb zu, man kas­sier­te ledig­lich vier Zäh­ler von der Frei­wurf­li­nie. Vor­ne spiel­te Brei­ten­güß­bach attrak­ti­ven Team-Bas­ket­ball und man fand immer wie­der den Frei­en Mann am Brett (Wal­de, Dip­pold Feu­er­pfeil), oder an der Drei­er­li­nie (Engel), wodurch man sich nach 30 Minu­ten einen ver­dien­ten 55:30-Vorsprung her­aus­spiel­te. Das Spiel war zu die­sem Zeit­punkt natür­lich längst entschieden.

Im Schluss­ab­schnitt nah­men die Güß­ba­cher dann etwas Inten­si­tät her­aus, was den Gast­ge­bern in die Kar­ten spiel­te. Engel und Klaus tra­fen für die Ober­fran­ken, wäh­rend Weigl, Gabold und Ebert für Veits­höch­heim erfolg­reich waren. Bei­de Coa­ches wech­sel­ten am Ende ordent­lich durch und ver­teil­ten die Spiel­zeit auf alle Akteu­re. Schluss­end­lich gewann der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach das Spit­zen­spiel auch in der Höhe ver­dient mit 67:45 und ist nun Tabel­len­füh­rer der Regio­nal­li­ga Haupt­run­de Nord. Lan­ge Zeit zum Aus­ru­hen bleibt aller­dings nicht, denn in die­ser Woche ste­hen gleich zwei Der­bys in der hei­mi­schen Hans-Jung-Hal­le an. Am kom­men­den Mitt­woch geht es um 19:30 Uhr gegen den TTL Bas­ket­ball Bam­berg und am Sonn­tag sind die Reg­nitz­tal Bas­kets zu Gast.

Brei­ten­güß­bach: Engel (15/3 Drei­er), Dip­pold (14/3), Wal­de (13), Schmidt (7/2), Klaus (6), Feu­er­pfeil (4), Reich­mann (3), Bau­er (2), Nies­lon (2), Wag­ner (1), Hubatschek