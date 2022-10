1. Damen: Erster Sieg in der 1. Bun­des­li­ga für den SKC

Mit 6:2 nach Mann­schafts­punk­ten und einem am Ende kla­ren 3462 zu 3385 Gesamt­holz gewan­nen die Damen des SKC im Der­by gegen den FSV Erlan­gen Bruck und neh­men ver­dient die ersten Punk­te mit nach Eggolsheim.

Im Start zele­brier­te Cori­na Bese mit 596 Holz ein gran­dio­ses Ergeb­nis auf die Bahn und sicher­te sich so ver­dient den ersten Punkt. Jas­min Hahn ver­such­te mit 546 Kegeln ihre Geg­ne­rin in Schach zu hal­ten, ver­lor jedoch eini­ge Holz im Abräu­men und muss­te somit der Heim­spie­le­rin, die 599 Erziel­te den MP überlassen.

Zur Auf­hol­jagd im Mit­tel­paar ging unser bewähr­tes Duo Manue­la Haß­fur­ther und Mela­nie Schwarz­mann mit 23 Holz Rück­stand und 1:1 MP auf die Bahn. Manu sicher­te durch ihre sehr guten 587 Zäh­lern den siche­ren Mann­schafts­punkt und lies ihr Geg­ne­rin mit 525 Holz kei­ne Chan­ce. Mel­li erkämpf­te sich star­ke 564 Zäh­ler, muss­te aber etwas Federn las­sen, was ihre Kon­tra­hen­tin zu Nut­zen wuss­te und den MP für Erlan­gen mit 575 Zäh­lern sicherte.

Mit 2:2 MP, 28 Holz Vor­sprung und der kla­ren Ansa­ge durch Mann­schafts­füh­re­rin Cori­na Bese „die bei­den Punk­te neh­men wir heu­te mit!“ gin­gen Andrea Ber­ger und Romy Jop­pert auf die Anla­ge in Fürth. Nach anfäng­li­chen Schwie­rig­kei­ten fing sich Andrea wie­der, sicher­te den MP mit ihren 559 Zäh­lern und mach­te Boden gut. Recht­zei­tig ist nun auch bei Romy den Kno­ten geplatzt und sie mach­te mit der Tages­best­lei­stung von 610 schnell den Sack zu.

„Ein ver­dien­ter und tol­ler Sieg, den wir in einem span­nen­den Match sichern konn­ten. Am Ende hat­ten wir den län­ge­ren Atem und haben auch dank unser fan­ta­sti­schen Fans, die die Anla­ge in einen Hexen­kes­sel ver­wan­del­ten den Sieg mit nach Hau­se genom­men.“ so das Fazit von Andrea Ber­ger nach den ersten zwei Punk­ten in der 1. Liga.

1. Her­ren: Star­ker Auf­tritt in Burgkunstadt

Mit einem 7:1‑Auswärtserfolg und sehr guten 3440:3261 bei Baur Burg­kunst­adt bestehen die Lan­des­li­ga­keg­ler des SKC´67 Eggols­heim eine schwe­re Auswärtsprüfung.

Kai Post­ler und Robin Straß­ber­ger eröff­ne­ten das Spiel für den SKC. Bei­de hat­ten auf den schwie­rig zu spie­len­den Bah­nen zuse­hends Pro­ble­me. Post­ler (259) wur­de nach 60 Wür­fen beim Stand von 0:2 für Mar­co Edel­mann aus­ge­wech­selt. Die­ser ergat­ter­te durch ein feh­ler­frei­es Spiel (290) gegen den stärk­sten Heim­ak­teur (575) bei­de Satz­punk­te. Straß­ber­ger pas­sier­ten wie man­chem aus dem Team über­durch­schnitt­lich vie­le Fehl­wür­fe. Er blieb bei 559 Holz hän­gen, sicher­te aber bei Satz­gleich­heit den ersten MP (zu 526).

Das zu die­sem Zeit­punkt aus­ge­gli­che­ne Spiel wur­de durch zwei 4:0‑Satzgewinne von Mar­kus Haus­ner und Chri­sto­pher Schlund vor­ent­schie­den. Haus­ner erziel­te mit 592:551 nach sei­ner Ver­let­zungs­pau­se sogar den Tages­best­wert, Schlund zeig­te mit 572:532 eben­falls tol­len Kegel­sport. Die bei­den konn­ten dem Schluss­paar nun ein 3:1 nach MP sowie 88 Kegel Vor­sprung mitgeben.

Es lag nun an Andre­as Graf und Frank Stein­hoff das Spiel wei­ter­hin sou­ve­rän zu gestal­ten. Dies gelang bei­den mit Bra­vour. Graf steu­er­te wei­te­re star­ke 581:548 bei, Stein­hoff strahl­te sei­ne Ruhe aus und gewann alle Satz­punk­te. Mit 587:529 schraub­te er das Mann­schafts­er­geb­nis auf eines für SKC-Ver­hält­nis­se her­aus­ra­gen­des. Vor allem sein Lauf von vier Neu­nern am Stück wird in Erin­ne­rung bleiben.

„Wenn unser aktu­ell Schnitt­be­ster nur als Num­mer Fünf ein­läuft und wir so spie­len, stimmt schon viel“, freu­te sich auch Trai­ner Micha­el Par­ze­fall. Das gan­ze Team zeig­te sich sehr glück­lich über die­se tol­le Mannschaftsleistung.

Jugend: Licht und Schat­ten bei der Jugend – U14 gewinnt zu Hau­se – U18 mit deut­li­cher Nie­der­la­ge in Neustadt

Auf der eigent­lich gut fal­len­den Bahn der Fran­ken Neu­stadt hat­ten alle unse­re U18 Spie­ler ihre Pro­ble­me. Marie Will ging somit mit über 100 Holz und 0:2 MP Rück­stand auf die Bahn. Auch ihr fehl­te die Län­ge in ihren Wür­fen, was sich mit einer für Sie sehr hohen Feh­ler­zahl bemerk­bar mach­te. Der 3. Durch­gang gelang ihr ganz gut, aber am Ende reich­te es nur für 464 Zäh­ler. Das Spiel ging deut­lich mit jeweils genau 2000:1800 Holz und 6:0 für Neu­stadt aus.

Tags dar­auf hat­ten die U14 Jungs die zwei­te Jugend­mann­schaft des TSV Lahm zu Gast. Jonas Mau­ser star­te­te dies­mal, dass schien ihm sehr gut zu tun. Über kon­stant star­ke Sät­ze (123,113,120,119), die er alle­samt gewann, erziel­te er tol­le 475 Holz. „Jonas hat­te rich­tig Spaß heu­te, was er auch in Lei­stung umwan­deln konn­te!“, so Trai­ne­rin Nico­le Lache nach dem Spiel.

Das Duo Max Ber­ger und Erik Helm­reich soll­ten sich wie abge­spro­chen 120 Wür­fe tei­len. Sie mach­ten es span­nend, Ber­ger zeig­te mit 106 und 118 Zäh­ler eine gute Lei­stung und hol­te einen MP. Helm­reich kam dann für ihn in die Par­tie. Sei­ne 79 im ersten Satz sind ohne Pro­be­wurf abso­lut ok. Der letz­te muss­te aber gewon­nen und 8 Holz auf­ge­holt wer­den. Fast gelang es ihm, wegen 2 Zäh­lern muss­te er den MP abgeben.

Mit 5:1 und 1731:1579 gewan­nen die jüng­sten ver­dient ihr näch­stes Heimspiel.