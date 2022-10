Leo-Advents­ver­kauf

Der Leo-Advents­ka­len­der ist eine Tom­bo­la für wohl­tä­ti­ge Zwecke, bei der die Gewin­ne durch Spen­de­rin­nen und Spen­der bereit­ge­stellt wer­den. Auch in die­sem Jahr gibt der Leo-Club Erlan­gen den belieb­ten Kalen­der her­aus und hat hier­für wie­der Prei­se von loka­len Unter­neh­men erhal­ten. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik über­nimmt wie­der die Schirm­herr­schaft für die vor­weih­nacht­li­che Akti­on. Bei einem Foto­ter­min am Diens­tag, 18. Okto­ber, im Rat­haus infor­miert sich Janik über die dies­jäh­ri­ge Aktion.

Orts­bei­rat Krie­gen­brunn tagt mit anschlie­ßen­der Bürgerversammlung

Der Orts­bei­rat Krie­gen­brunn kommt am Mitt­woch, 19. Okto­ber, zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Die­se fin­det die­ses Mal schon um 19:00 Uhr im Bür­ger­haus Krie­gen­brunn statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen der Aus­bau der Auto­bahn A3, die Ver­wen­dung des Bud­gets des Orts­bei­ra­tes 2022 und ande­res mehr. Im Anschluss fin­det ab 20:00 Uhr eine Bür­ger­ver­samm­lung statt. Dabei kön­nen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ihre Anlie­gen und Anre­gun­gen vor­tra­gen. Die Lei­tung hat Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Hör­bü­cher hören mit der Lib­by App – wie funktioniert´s?

Mit der Lib­by App kön­nen ange­mel­de­te Biblio­theks­nut­zer kosten­frei Hör­bü­cher her­un­ter­la­den und anhö­ren. Diplom-Biblio­the­ka­rin Mar­le­ne Neu­mann zeigt, wie die App funk­tio­niert. Mit­ge­bracht wer­den soll­te ein Smart­pho­ne oder Tablet sowie – wenn vor­han­den – ein Biblio­theks­aus­weis. Am Ende kön­nen die Teil­neh­mer ihr erstes aus­ge­lie­he­nes Hör­buch mit nach Hau­se neh­men. Der Ein­tritt ist frei und die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt. Anmel­dung per E‑Mail: veranstaltungen.​stadtbibliothek@​stadt.​erlangen.​de oder per Tele­fon unter 09131 86 2355.

Vor­stel­lung der Plä­ne und Pro­jek­te für Eltersdorf

Das Refe­rat Pla­nen und Bau­en stellt am Sams­tag, 22. Okto­ber, ab 10:00 Uhr in der Turn­hal­le der Grund­schu­le Elters­dorf die lau­fen­den Pla­nun­gen und Pro­jek­te für Elters­dorf vor. Alle Inter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den, sich über die ein­zel­nen Pla­nun­gen zu infor­mie­ren und die Gele­gen­heit zum Aus­tausch mit den Fach­leu­ten zu nut­zen. Um 10:00 Uhr beginnt die Vor­stel­lung der Pla­nung und des Sach­stan­des Egi­di­en­haus / Egi­di­en­platz / Nah­ver­sor­gungs­zen­trum am S‑Bahn-Hal­te­punkt mit anschlie­ßen­der Dis­kus­si­on. Um 13:00 Uhr erfolgt die Vor­stel­lung des Sach­stan­des zur ver­kehr­li­chen Situa­ti­on mit anschlie­ßen­der Diskussion.

Ideen für den Kli­ma­auf­bruch in Büchenbach

Das Forum Kli­ma­mo­bi­li­sie­rung des Nach­hal­tig­keits­bei­rats der Stadt Erlan­gen lädt am Diens­tag, 25. Okto­ber, Inter­es­sier­te zur Ver­an­stal­tung „Kli­ma­auf­bruch in Büchen­bach: Was wol­len wir gemein­sam tun?“ ein. Nach einem Impuls­vor­trag von Prof. Wolf­gang Kieß­ling, Mit­glied des Welt­kli­ma­rats, geht es dar­um, Ideen zu sam­meln, um Kli­ma­schutz in Büchen­bach umzu­set­zen. Erar­bei­tet wer­den Vor­schlä­ge und Maß­nah­men zu den The­men: Strom und Hei­zung, Ernäh­rung und Kon­sum sowie Ver­kehr und Mobi­li­tät. Das Tref­fen fin­det um 19:00 Uhr im Gemein­de­zen­trum Mar­tin-Luther-Kir­che in der Bam­ber­ger Stra­ße 18 statt.

Sim­sons neu­er Kin­der­ka­len­der mit Kin­der­thea­ter­stücken erschienen

Das Kin­der­kul­tur­bü­ro der Stadt Erlan­gen und Sim­son prä­sen­tie­ren den neu­en Kin­der­ka­len­der mit sechs unter­halt­sa­men Kin­der­thea­ter­stücken. Er liegt an den bekann­ten Stel­len aus und ist unter www​.kin​der​kul​tur​bue​ro​-erlan​gen​.de/​k​i​n​d​e​r​k​a​l​e​n​der zu fin­den. Der Kar­ten­vor­ver­kauf läuft bereits. Die Vor­stel­lun­gen fin­den jeweils im Kul­tur­fo­rum Logen­haus in der Uni­ver­si­täts­stra­ße statt. Es star­ten am 23. Okto­ber vom Thea­ter TamBam­bu­ra aus Stutt­gart die bei­den Stücke „Von dem Flöt­chen das zau­bern kann“ (Beginn 11:00 Uhr) und „Die Bie­nen­kö­ni­gin“ (Beginn 14:30 Uhr). Im Novem­ber bringt das Thea­ter „Thea­ter­ta“ aus Erlan­gen die Stücke „Die klei­ne Meer­jung­frau“ und „Das tap­fe­re Schnei­der­lein“ auf die Büh­ne. Das Thea­ter Knuth gastiert im Dezem­ber mit den bei­den Stücken „Pumuckl zieht das gro­ße Los“ und „Rot­käpp­chen im Win­ter­wald“. Auf Grund der aktu­el­len Coro­na-Lage kön­nen Tickets nur online oder mit vor­he­ri­gem Ter­min im Ser­vice­bü­ro erwor­ben wer­den (Tel. 09131 86 2264)

Finanz­re­fe­rent bei Sit­zung des Baye­ri­schen Städtetags

Zu einer Sit­zung kommt der Arbeits­kreis Finan­zen des Baye­ri­schen Städ­te­tags am Don­ners­tag, 20. Okto­ber, zusam­men. Für die Stadt Erlan­gen nimmt Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel teil. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem der Kom­mu­na­le Finanz­aus­gleich 2023, die kom­mu­na­le Finanz­la­ge, Aus­wir­kun­gen des Ukrai­ne­kriegs und der Ener­gie­kri­se auf die kom­mu­na­len Haus­hal­te, Aktu­el­les zur Ener­gie- und Gas­ver­sor­gung in Deutsch­land, die Nach­fol­ge des 9‑Eu­ro-Tickets.

Ukrai­ne-Krieg: 1.485 Geflüch­te­te in Erlangen

Bei der Stadt Erlan­gen waren am Mon­tag, 17. Okto­ber, 1.485 geflüch­te­te Per­so­nen aus der Ukrai­ne gemel­det. Min­de­stens zwei Drit­tel der Per­so­nen sind bei Freun­den oder im fami­liä­ren Umfeld unter­ge­kom­men. Die ande­ren Per­so­nen konn­ten in Ver­fü­gungs­woh­nun­gen, Hotels und Appar­te­ments oder pri­vat ange­mie­te­ten Woh­nun­gen unter­ge­bracht wer­den. Zudem wird der Him­beer­pa­last als Not­un­ter­kunft genutzt. Mehr Infor­ma­tio­nen rund um die Hil­fe für Geflüch­te­te aus der Ukrai­ne gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​u​k​r​a​ine.

Ein­mün­dungs­be­reich Campingstraße/​Domstiftstraße kom­plett gesperrt

Noch bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 11. Novem­ber, muss der Ein­mün­dungs­be­reich der Campingstraße/​Domstiftstraße voll gesperrt wer­den. Das teilt das Refe­rat Pla­nen und Bau­en mit. Grund der Sper­rung sind Instand­set­zungs­ar­bei­ten an der Was­ser­lei­tung. Eine Über­sicht über wei­te­re Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Voll­sper­rung der Äuße­ren Brucker Stra­ße auf Höhe Zentralfriedhof

Zum Abschluss der Stra­ßen­bau­ar­bei­ten, die wegen des bar­rie­re­frei­en Aus­baus der Bus­stei­ge am Zen­tral­fried­hof erfol­gen, gibt es einen neu­en Stra­ßen­be­lag. Hier­für ist die Äuße­re Brucker Stra­ße auf Höhe des Zen­tral­fried­hofs von Mon­tag, 24. Okto­ber, bis Frei­tag, 28. Okto­ber, kom­plett gesperrt. Dar­auf macht das Refe­rat Pla­nen und Bau­en auf­merk­sam. Für den Bus­ver­kehr sind bereits wegen der lau­fen­den Stra­ßen­bau­ar­bei­ten an der Kreu­zung Paul-Gos­sen-Stra­ße/­Äu­ße­re-Brucker-Stra­ße Ersatz­fahr­plä­ne ein­ge­rich­tet. Nähe­re Aus­künf­te hier­zu gibt es auf der Inter­net­sei­te der Erlan­ger Stadt­wer­ke unter www​.stadt​bus​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen. Der Geh- und Rad­weg­ver­kehr wird auf­recht­erhal­ten. Die Umlei­tungs­strecken für den Kraft­fahr­zeug­ver­kehr sind aus­ge­schil­dert. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Bür­ger­mei­ster­steg ab 24. Okto­ber gesperrt

Seit Anfang des Monats lau­fen bereits die Arbei­ten zur Rad­weg-Bevor­rech­ti­gung in der Loe­we­nich- und Hin­den­burg­stra­ße. Im letz­ten Bau­ab­schnitt – Decken­sa­nie­rung – muss die Fuß- und Rad­weg­ver­bin­dung über den Bür­ger­mei­ster­steg nun von Mon­tag, 24. Okto­ber, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 4. Novem­ber, voll­stän­dig gesperrt wer­den. Umlei­tun­gen sind ein­ge­rich­tet und aus­ge­schil­dert. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.