André Libi­scher wird neu­er Vor­sit­zen­der der 1. Straf­kam­mer am Land­ge­richt Rich­ter am Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg André Libi­scher wur­de mit Wir­kung vom 16. Okto­ber 2022 durch den Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster der Justiz Georg Eisen­reich an das Land­ge­richt Bam­berg als Vor­sit­zen­der Rich­ter versetzt.

Er über­nimmt die 1. Straf­kam­mer des Land­ge­richts Bam­berg, die ins­be­son­de­re für Beru­fun­gen gegen Straf­ur­tei­le der Amts­ge­rich­te Bam­berg, Forch­heim und Haß­furt zustän­dig ist.

Der gebür­tig aus Bad Neu­stadt an der Saa­le stam­men­de André Libi­scher begann sei­nen Dienst in der Baye­ri­schen Justiz im Febru­ar 2006 bei der Staats­an­walt­schaft Bam­berg. Anfang 2011 wech­sel­te er als Rich­ter an das Amts­ge­richt Bam­berg, wo er als Straf‑, Zivil- und Fami­li­en­rich­ter tätig war.

Im Okto­ber 2017 wur­de er zum Staats­an­walt als Grup­pen­lei­ter ernannt und kehr­te zur Staats­an­walt­schaft Bam­berg zurück, bis er im Sep­tem­ber 2020 zum Rich­ter am Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg beför­dert wurde.