Wir bit­ten um Ver­ständ­nis, dass es am heu­ti­gen Mon­tag und vor­aus­sicht­lich die gesam­te Woche in der Kfz-Zulas­sung des Bay­reu­ther Land­rats­amts auf­grund ver­mehr­ter krank­heits­be­ding­ter Aus­fäl­le zu län­ge­ren War­te­zei­ten kom­men wird. Die Stadt Bay­reuth hat sich dan­kens­wer­ter­wei­se bereit erklärt, soweit dort mög­lich, vor­über­ge­hend auch Zulas­sungs­vor­gän­ge für Land­kreis­bür­ge­rin­nen und Land­kreis­bür­ger zu über­neh­men. Zu beach­ten ist hier­bei, dass auch in der Kfz-Zulas­sung der Stadt Bay­reuth Ter­min­ver­ein­ba­run­gen not­wen­dig sind.