Füh­run­gen durch die aktu­ell gezeig­ten Son­der­aus­stel­lun­gen been­den die Sai­son 2022

Am Mitt­woch, 2. Novem­ber 2022, ver­ab­schie­det sich das Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land in die Win­ter­pau­se. Vor­her bie­tet sich jedoch Inter­es­sier­ten die Gele­gen­heit, am Sonn­tag, 30.Oktober 2022, die Son­der­aus­stel­lun­gen bei einem geführ­ten Rund­gang zusam­men mit den für die ent­spre­chen­de Aus­stel­lung ver­ant­wort­li­chen Fach­frau­en zu entdecken.

Den Anfang wird um 14.00 Uhr die Foto­gra­fin Cor­du­la Kel­le-Din­gel in der Aus­stel­lung „Der Her­de fol­gen“ machen. Über einen Zeit­raum von 4 Jah­ren beglei­te­te sie einen Thü­rin­ger Schä­fer und des­sen Her­de. Ent­stan­den sind fas­zi­nie­rend authen­ti­sche Foto­gra­fien, die die unge­stell­te Rea­li­tät des Schä­fer­da­seins abbil­den. Nach der Füh­rung bie­tet sich die Gele­gen­heit, im Spinn­kurs von Aga­the Buch­fel­der zu sehen, wie Schaf­wol­le von Hand ver­spon­nen wird.

Ab 15.15 Uhr lädt Muse­ums­lei­te­rin und Trach­ten­be­ra­te­rin Dr. Bir­git Jau­er­nig zu einem Rund­gang durch die Son­der­aus­stel­lung „Nur zur Zier­de? Über die Bedeu­tung und Geschich­te des Stickens“ ein. Die Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen ler­nen dabei nicht nur die zahl­rei­chen Facet­ten der histo­ri­schen Sticke­rei ken­nen, son­dern erfah­ren viel über die frü­he­re wirt­schaft­li­che und kul­tu­rel­le Bedeu­tung gestick­ter Textilien.

Im Anschluss bie­ten Kunst­schaf­fen­de der Künst­ler­ver­ei­ni­gung „Form + Far­be e.V.“ ein locke­res Gespräch zu den Arbei­ten der Aus­stel­lung „Vom Wert­stoff zur Wert­schät­zung“ an. Im Mit­tel­punkt steht das The­ma Recy­cling. Krea­tiv zei­gen die Wer­ke, dass Abfall­pro­duk­te zu Wert­stof­fen mit neu­en Funk­tio­nen und Ver­wen­dungs­zwecken wer­den können.

Füh­run­gen am Sonn­tag, 30.10.2022:

14.00 bis 14.45 Uhr: „Der Her­de fol­gen. Mit dem Schä­fer unter­wegs“ mit Cor­du­la Kelle-Dingel

15.15 bis 16.00 Uhr: „Nur zur Zier­de? Über die Bedeu­tung und Geschich­te des Stickens“ mit Dr. Bir­git Jauernig

16.00 bis 16.40 Uhr: „Recy­cling-Kunst: Vom Wert­stoff zur Wert­schät­zung“ mit Bar­ba­ra Wink­ler und N.N.

Der Ein­tritt beträgt 2,50 € (ermä­ßigt 1,50 €), die Teil­nah­me an den Füh­run­gen ist kosten­los. Eine Vor­anmel­dung zu den Füh­run­gen ist nicht notwendig.

Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land, Haupt­stra­ße 3–5, 96158 Frens­dorf, Tel. 0951/859650, www​.bau​ern​mu​se​um​-frens​dorf​.de