Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Per­so­nen­grup­pe attackier­te zwei Männer

Am Sonn­tag­früh, um 01:08 Uhr, kam es in Erlan­gen in der Innen­stadt zu einer gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung. In der Haupt­stra­ße kam es vor einem Restau­rant zunächst zu einer ver­ba­len Strei­tig­keit zwi­schen einer etwa 10-köp­fi­gen Per­so­nen­grup­pe und zwei Män­nern im Alter von jeweils 37 Jah­ren. Anschlie­ßend wur­den die bei­den Män­ner von der Per­so­nen­grup­pe mit Faust­schlä­gen attackiert. Selbst als einer der ange­grif­fe­nen Män­ner zu Boden gegan­gen war, wur­de er dort noch mit Fuß­trit­ten wei­ter ver­letzt. Danach flüch­te­ten die Täter in Rich­tung Alt­stadt­markt-Pas­sa­ge. Die bei­den Erlan­ger erlit­ten durch die Attacke Ver­let­zun­gen im Kop­fund Unter­leibs­be­reich, zudem wur­de bei bei­den die Beklei­dung beschä­digt. Die bei­den Geschä­dig­ten wur­den dem ange­for­der­ten Ret­tungs­dienst über­ge­ben, der sie nach der Erst­ver­sor­gung in die Chir­ur­gi­sche Kli­nik ver­brach­te. Die alar­mier­ten Poli­zei­strei­fen konn­ten die flüch­ti­ge Täter­grup­pe bei der sofort durch­ge­führ­ten Nah­be­reichs­fahn­dung nicht mehr antref­fen. Die Poli­zei hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Sach­be­schä­di­gung ein­ge­lei­tet. Zeu­gen der tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131/7600, zu melden.

Tät­li­che Auseinandersetzung

Am Sonn­tag­früh, um 02:21 Uhr, ereig­ne­te sich in Erlan­gen in der Innen­stadt eine tät­li­che Aus­ein­an­der­set­zung. In der Nürn­ber­ger Stra­ße gerie­ten vor einer Dis­ko­thek zwei Per­so­nen­grup­pen zunächst in eine ver­ba­le Strei­tig­keit. Nach meh­re­ren ver­ba­len Belei­di­gun­gen kam es anschlie­ßend zwi­schen den ins­ge­samt vier Män­nern zu einer Ran­ge­lei, in deren Ver­lauf es zu meh­re­ren Faust­schlä­gen und einem Fuß­tritt kam. Die alar­mier­ten Poli­zei­strei­fen konn­ten am Tat­ort noch drei der betei­lig­ten Per­so­nen im Alter von 18, 23 und 31 Jah­ren antref­fen, die vier­te Per­son war auf einem Fahr­rad geflüch­tet. Die ver­letz­ten Män­ner wur­den dem ange­for­der­ten Ret­tungs­dienst über­ge­ben. Die Poli­zei hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Meh­re­re Ladendiebstähle

Her­zo­gen­au­rach – Am Sams­tag­vor­mit­tag wur­den ein 33- und 32-Jäh­ri­ger vom Laden­de­tek­tiv eines Her­zo­gen­au­ra­cher Spor­tout­lets erwischt, wie sie mit ent­wen­de­ten Beklei­dungs­ar­ti­keln, die sie unter ihrer getra­ge­nen Klei­dung ver­steckt hat­ten, das Geschäft ver­las­sen wollten.

Das jewei­li­ge Die­bes­gut hat­te einen Wert im mitt­le­ren zwei­stel­li­gen Eurobereich.

Da die bei­den Män­ner kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land haben, konn­ten sie erst nach Benen­nung eines Zustel­lungs­be­voll­mäch­tig­ten wie­der ent­las­sen werden.

Einen deut­lich höhe­ren Ent­wen­dungs­scha­den ver­ur­sach­te ein 42-jäh­ri­ger Mann am Sams­tag­abend, der durch den auf­merk­sa­men Laden­de­tek­tiv eines Her­zo­gen­au­ra­cher Spor­tout­lets ange­hal­ten wur­de. Er ver­such­te Beklei­dungs­ar­ti­kel im Gesamt­wert von über 500,- EUR in einer Tasche aus dem Geschäft zu verbringen.

Die anschlie­ßen­de Durch­su­chung sei­nes Pkw för­der­te eine Viel­zahl wei­te­rer ent­wen­de­ter Beklei­dungs­ar­ti­kel von zwei wei­te­ren Her­zo­gen­au­ra­cher Sport­be­klei­dungs­out­lets an den Tag.

Der Waren­wert liegt hier ins­ge­samt über 1000,- EUR.

Gegen alle drei Beschul­dig­ten wur­den jeweils Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls ein­ge­lei­tet und sie erhiel­ten Haus­ver­bot für die Geschäfte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Ver­kehrs­un­fall

Am Sams­tag­mor­gen ereig­ne­te sich in Röt­ten­bach ein Ver­kehrs­un­fall. An der Kreu­zung Haupt­stra­ße / Ring­stra­ße prall­ten zwei abbie­gen­de Pkw gegen­ein­an­der. Die Vor­fahrt wird dort eigent­lich durch eine Ampel gere­gelt, aller­dings mach­ten bei­de Fahr­zeug­füh­rer wider­sprüch­li­che Anga­ben dar­über wer grün hat­te. Eines der Fahr­zeu­ge wur­de durch den Zusam­men­stoß noch gegen ein drit­tes Fahr­zeug geschleu­dert. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 6500,- Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Höchstadt zu mel­den (09193/63940).

Kör­per­ver­let­zung

Sams­tag­nacht kam es zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung in Adels­dorf. Zwei Män­ner gerie­ten aus unbe­kann­ten Anlass in Streit. Der Streit eska­lier­te als einer der bei­den sei­nen Kon­tra­hen­ten ins Gesicht schlug. Der Schlä­ger floh zwar zunächst, wur­de durch die Poli­zei aller­dings unver­züg­lich gefun­den. Er muss sich nun wegen Kör­per­ver­let­zung verantworten.