EBER­MANN­STADT, LKR. FORCH­HEIM. Der seit Diens­tag­mor­gen ver­miss­te Seni­or aus Rüs­sen­bach wur­de heu­te Nach­mit­tag tot aufgefunden.

Der 82-Jäh­ri­ge ver­ließ am Diens­tag­mor­gen, zwi­schen 2 Uhr und 5.30 Uhr, mit sei­nem Auto das Wohn­an­we­sen im Gemein­de­teil Rüs­sen­bach. Seit­dem fehl­te von ihm jede Spur. Am Sams­tag­nach­mit­tag ent­deck­ten Spa­zier­gän­ger Rei­fen­spu­ren, die in einen Bag­ger­see nahe Eggols­heim, Gemein­de­teil Neu­ses a.d. Reg­nitz, führ­ten und ver­stän­dig­ten den Not­ruf. Kräf­te der Poli­zei, des Ret­tungs­dien­stes, des THW, der Was­ser­wacht und der Feu­er­wehr betei­lig­ten sich an der Suche. Schließ­lich fan­den Tau­cher der Was­ser­wacht Forch­heim den Ver­miss­ten und sein Fahr­zeug in dem Gewäs­ser und bar­gen den Leich­nam. Die Ber­gung des Fahr­zeu­ges dau­er­te bis in die Abend­stun­den an.

Der­zeit lie­gen kei­ne Hin­wei­se auf Fremd­ein­wir­kung vor. Ein Sach­ver­stän­di­ger unter­stützt die Forch­hei­mer Poli­zei­be­am­ten nun bei der Klä­rung des Sachverhaltes.