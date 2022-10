Die Auf­trit­te von Hein­rich del Core und Seve­rin Gro­eb­ner wur­den auf 2023 verlegt

Die fol­gen­den Ter­mi­ne im Fif­ty-Fif­ty Erlan­gen muss­ten lei­der ver­scho­ben wer­den. Der Auf­tritt von Hein­rich del Core „Glück g’habt!“ fin­det nun am Sams­tag, 20. Mai 2022, um 20 Uhr statt. Seve­rin Gro­eb­ner wird am Sams­tag, 29. April 2023 um 20 Uhr auftreten.

Bereits gekauf­te Kar­ten für den behal­ten wei­ter­hin ihre Gül­tig­keit für den neu­en Ter­min, dür­fen aber auch an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück­ge­ge­ben wer­den, an der sie erwor­ben wurden.

Zur Rück­ga­be der Kar­ten: Kun­den geben Ihre Kar­ten bit­te an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück, an der sie erwor­ben wur­den. Da noch nicht alle Vor­ver­kaufs­stel­len zu den „alten“ Öff­nungs­zei­ten zurück­ge­kehrt sind, rufen Sie am besten vor­her kurz in der jewei­li­gen Vor­ver­kaufs­stel­le an oder schicken Sie eine E‑Mail. Der fif­ty-fif­ty-Ticket­shop ist Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 09:00 – 14:00 Uhr geöff­net. Kun­den, die Ihre Kar­ten direkt über Reser­vix oder AD Ticket erwor­ben haben, erhal­ten eine E‑Mail von unse­ren Ticketpartnern.

Wei­te­re Infos unter: https://​www​.thea​terfif​tyfif​ty​.de/