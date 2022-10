Frei­spre­chung der ober­frän­ki­schen Absolvent*innen im Gar­ten­bau erst­mals in Forch­heim! Im Abschluss­jahr­gang 2022 haben 35 jun­ge Frau­en und Män­ner aus Ober­fran­ken ihre Aus­bil­dung in drei gärt­ne­ri­schen Fach­rich­tun­gen erfolg­reich been­det. In der lie­be­voll deko­rier­ten Forch­hei­mer Stadt­gärt­ne­rei in der Dechant-Reu­der-Stra­ße fand heu­er zum ersten Mal die offi­zi­el­le Frei­spre­chung der neu­en ober­frän­ki­schen Gärtner*innen statt. Auch die bei­den Forch­hei­mer Gärt­ner Paul För­ster (Gar­ten- und Land­schafts­bau) und Jens Prech­tel (Zier­pflan­zen­bau) waren unter den Freigesprochenen.

Sie wur­den nun offi­zi­ell als Mit­glie­der in die jewei­li­gen Berufs­stän­de auf­ge­nom­men. Die stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin Rosi Kraus, Bür­ger­mei­ster Udo Schön­fel­der sowie die Ver­tre­ter der gärt­ne­ri­schen Ver­bän­de, Mar­tin Gramsch und Ste­fan Weiß, wür­dig­ten die Berufs­wahl der Fachkräfte.

Bür­ger­mei­ster Udo Schön­fel­der stell­te das städ­ti­sche Gar­ten­amt vor, das bereits 1918 gegrün­det wur­de. Die Stadt besitzt einen eige­nem Anzucht­be­trieb mit 1.500 m² Hoch­glas­flä­che, führ­te er aus und lob­te die Arbeit des Gar­ten­am­tes: „Forch­heim ist eine grü­ne und natur­na­he Stadt. Ohne das Gar­ten­amt kön­nen wir unse­re Zie­le in Hin­blick auf Grün­ge­stal­tung und Bio­di­ver­si­tät nicht umset­zen. Man­che reden nur über Umwelt- und Natur­schutz, Sie aber han­deln! Sie sind die Stüt­zen, die die Städ­te und Gemein­den für eine lebens­wer­te Zukunft ihrer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger voranbringen.“

Er freu­te sich über den Nach­wuchs in der Bran­che und wies dar­auf hin, dass auch die Stadt­gärt­ne­rei regel­mä­ßig aus­bil­de und bei den Prü­fun­gen betei­ligt sei. Das Amt für öffent­li­ches Grün sei eine „sehr wich­ti­ge Säu­le unse­res kom­mu­na­len Han­delns“. Die Aus­bil­dung im Gar­ten­bau wer­de für Kom­mu­nen auf­grund des Fach­kräf­te­man­gels immer wich­ti­ger. Seit vie­len Jah­ren bil­det die Stadt Forch­heim zwei Fach­rich­tun­gen aus: Gar­ten- und Land­schafts­bau sowie Blu­men- und Zier­pflan­zen­bau. Es wer­den zudem auch Fachwerker*innen im Gar­ten­bau bei der Stadt aus­ge­bil­det. Die Stadt stellt Prüfer*innen für den Prü­fungs­aus­schuss frei. „Wir sind eine grü­ne Stadt!“, erklär­te der Bür­ger­mei­ster und bedank­te sich bei Refe­rats­lei­ter Her­bert Fuchs und Gar­ten­amts­lei­ter Andre­as Geck für ihr Wir­ken und für geleb­ten Umwelt- und Natur­schutz: „Sie und Ihr Team machen Forch­heim schön und liebenswert!“

Die stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin Rosi Kraus gra­tu­lier­te herz­lich: „Der Gärt­ner­be­ruf – wie alle grü­nen Beru­fe – zählt zu den schön­sten über­haupt! Sie arbei­ten für und mit der Natur!“ Musi­ka­lisch umrahmt von der Grup­pe „Au Revoir“ hieß Clau­dia Tae­ger, Abtei­lungs­lei­te­rin im Gar­ten­bau am Amt für Ernäh­rung Land­wirt­schaft und For­sten Kit­zin­gen-Würz­burg alle anwe­sen­den Absolvent*innen will­kom­men. Die Frei­spre­chung mar­kie­re den Über­gang ins gärt­ne­ri­sche Berufs­le­ben: „Blei­ben Sie neu­gie­rig! Und vor allem: Blei­ben Sie im Her­zen Gärt­ner!“, beton­te sie. Höhe­punk­te der Fei­er­lich­kei­ten waren die Über­ga­be der Berufs­ur­kun­den an die Nach­wuchs­kräf­te sowie deren Frei­spre­chung durch Mar­tin Gramsch, Bezirks­vor­sit­zen­der Ober­fran­ken des Baye­ri­schen Gärt­ne­rei-Ver­ban­des, und Ste­fan Weiß, Regio­nal­vor­sit­zen­der Ober­fran­ken des Ver­ban­des Garten‑, Land­schafts- und Sport­platz­bau Bay­ern (VGL Bay­ern). Von den ins­ge­samt 35 Gärtner*innen absol­vier­ten 20 ihren Abschluss in der Fach­rich­tung Gar­ten- und Land­schafts­bau (GaLa­Bau), 12 im Zier­pflan­zen­bau und drei in der Fach­rich­tung Staudengärtnerei.

„Sie haben es geschafft! Nun über­neh­men Sie Schritt für Schritt Ver­ant­wor­tung – im Betrieb eben­so wie auch für sich selbst. Stel­len Sie sich die­ser Her­aus­for­de­rung und ducken Sie sich nicht weg!“, ermun­ter­te Gramsch. Egal ob Öko­lo­gi­sie­rung, Kli­ma­wan­del und Was­ser­manage­ment, Gärtner*innen könn­ten Teil der Lösung sein. Auch Ste­fan Weiß sieht den gesam­ten Gar­ten­bau hier in der Pflicht, denn der Umgang mit Res­sour­cen und der Anbau und die Ver­wen­dung von Pflan­zen sind die Grund­pfei­ler des Gärtnerberufs.