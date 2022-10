Die Grü­nen Coburg Stadt/​Land ver­an­stal­te­ten eine poli­ti­sche Rad­wan­de­rung am Tag der Deut­schen Einheit

Anläss­lich des Tags der Deut­schen Ein­heit am 3. Okto­ber 2022 haben die Grü­nen Coburg Stadt/​Land eine poli­ti­sche Rad­wan­de­rung am Grü­nen Band orga­ni­siert, um an die Wie­der­ver­ei­ni­gung zu erin­nern. Mit den Spitzenkandidat*innen für die Land­tags­wahl in Bay­ern 2023 Katha­ri­na Schul­ze und Lud­wig Hart­mann, sowie unse­rem Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Johan­nes Wag­ner und dem Stell­ver­tre­ten­den Bun­des­vor­sit­zen­den Hei­ko Knopf und dem Spre­cher der Grü­nen in Thü­rin­gen Bern­hard Sten­ge­le wur­den ins­be­son­de­re die gegen­wär­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen thematisiert.

„Der Tag der Deut­schen Ein­heit ist zu Recht einer unse­rer wich­tig­sten Fei­er­ta­ge. In der Ukrai­ne und im Iran sehen wir gera­de, dass ein Leben in Demo­kra­tie und in Frei­heit kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit ist und immer wie­der ver­tei­digt wer­den muss“, so Johan­nes Wag­ner (MdB).

Bernd Leuthäu­s­ser erklär­te zudem die Wich­tig­keit der ehe­ma­li­gen Gren­ze als Natur­schutz­ge­biet. Der ehe­ma­li­ge Todes­strei­fen bie­tet heu­te mehr als 1200 teil­wei­se gefähr­de­ten Vogel‑, Insek­ten- und Pflan­zen­ar­ten Schutz und Lebens­raum und ist somit eines der größ­ten und bedeu­tend­sten Natur­schutz­pro­jek­te Deutschlands.

„Es ist wich­tig, unse­re Erin­ne­rungs­kul­tur auf­recht­zu­er­hal­ten, gera­de in Zei­ten, in denen unse­re demo­kra­ti­schen Grund­wer­te mehr denn je infra­ge gestellt wer­den. Die Wie­der­ver­ei­ni­gung ist eine der wich­tig­sten Errun­gen­schaf­ten der jun­gen deut­schen Geschich­te, die es ins­be­son­de­re mit Betrof­fe­nen auf­zu­ar­bei­ten gilt. Denn es gibt es immer noch gro­ße poli­ti­sche, wirt­schaft­li­che und infra­struk­tu­rel­le Her­aus­for­de­run­gen wie bei­spiels­wei­se die unglei­che Bezah­lung im Ost-West-Gefäl­le, der erstar­ken­de Rechts­ruck, die Bevöl­ke­rungs­ab­wan­de­rung oder auch der Lücken­schluss von Fran­ken nach Thü­rin­gen, wel­che wir in den näch­sten Jah­ren drin­gend poli­tisch anpacken müs­sen“, so Kreis­rä­tin Dag­mar Kreis-Lech­ner aus Kulmbach.

Bei allen Gesprä­chen herrsch­te unter den Teilnehmer*innen Kon­sens: Rechts­staat­lich­keit und demo­kra­tisch legi­ti­mier­te, freie Wah­len sind ein Pri­vi­leg, für wel­ches es sich jeden Tag ein­zu­set­zen gilt.