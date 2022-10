Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Anhän­ger rollt gegen gepark­tes Fahrzeug

HOF. Ein Hofer Unter­neh­mer war mit sei­nem Opel mit Ein­achs­an­hän­ger am Frei­tag­vor­mit­tag in der Alsen­ber­ger Stra­ße unter­wegs. Der Pla­nen­an­hän­ger löste sich wäh­rend der Fahrt plötz­lich von der Kupp­lung des Pkw und roll­te gegen einen gepark­ten BMW. Durch die Wucht des Auf­pralls kipp­te der um Anhän­ger um, konn­te aber vom Fahr­zeug­hal­ter und den ein­ge­setz­ten Poli­zi­sten wie­der auf­ge­rich­tet wer­den. Am gepark­ten Auto ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Anhän­ger war erst 2 Tage zuvor zur Unter­su­chung bei der tech­ni­schen Über­wa­chungs­stel­le. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Hof ist mit der Unfall­auf­nah­me und ‑bear­bei­tung befasst.

Leicht­kraft­rad entwendet

HOF. In Hof in der Richard-Wag­ner-Stra­ße hat­te ein Schü­ler sein Leicht­kraft­rad Mar­ke Beta­mo­tor auf einem Fuß­weg vor dem Haus abge­stellt. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de das Motor­rad im Wert von etwa 5000 Euro entwendet.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter Tel.-Nr. 09281/ 704–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Alko­hol im Straßenverkehr

KÜPS. Mit sei­nem Mofa unter­zo­gen Beam­te der PI Kro­nach einen 44jährigen am Don­ners­tag­nach­mit­tag einer Ver­kehrs­kon­trol­le. Nach­dem sie hier­bei Alko­hol­ge­ruch fest­stell­ten, erbrach­te ein obli­ga­to­ri­scher Test vor Ort einen Wert von knapp 1,2 Pro­mil­le. Die Ord­nungs­hü­ter unter­ban­den die wei­te­re Fahrt des Man­nes und unter­zo­gen ihn einer Blut­ent­nah­me. Er muss sich nun wegen eines Ver­ge­hens der Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.

Lang­fin­ger unterwegs

KÜPS. Aus dem Gar­ten eines Pri­vat­grund­stückes in der Alten Post­stra­ße ent­wen­de­te bis­lang unbe­kann­ter Täter im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Woche meh­re­re ver­schie­de­ne Kräu­ter­pflan­zen. Das Beet befin­det sich unmit­tel­bar im Bereich des Gar­ten­zau­nes und der dar­an vor­bei­füh­ren­den Stra­ße. Der Scha­den durch den Dieb­stahl beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261/5030.

Nach Unfall flüchtig

KRO­NACH. Am Frei­tag­nach­mit­tag stell­te eine 25jährige einen Scha­den an ihrem schwar­zen Opel Cor­sa auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te fest. Den Pkw hat­te sie den Vor­mit­tag über auf dem Park­platz des Kran­ken­hau­ses Kro­nach abge­stellt. Hier dürf­te es auch zu der Beschä­di­gung in Höhe von etwa 1000 Euro gekom­men sein. Ein Ver­ur­sa­cher mel­de­te sich weder bei der Frau noch bei der Poli­zei. Die Ermitt­lun­gen wegen einer Unfall­flucht wur­den ein­ge­lei­tet. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei in Kro­nach unter Tel. 09261/5030.