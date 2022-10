Vio­lin­kon­zert mit Welt­klas­se­gei­ger Ingolf Turban

„Haus Mar­teau ver­strömt immer noch die Hoch­kul­tur, die das Leben und Wir­ken Hen­ri Mar­teaus aus­ge­macht hat“, sagt der Vio­lin­pro­fes­sor Ingolf Tur­ban. Seit vie­len Jah­ren kommt er in die Künst­ler­vil­la, um jun­gen Künst­le­rin­nen und Künst­lern wich­ti­ge Impul­se für ihre Kar­rie­re zu geben. Tur­ban zeigt am Sonn­tag, 30. Okto­ber 2022 um 19 Uhr mit sei­nem Eröff­nungs­kon­zert, wel­che Akzen­te er in sei­nem Spiel setzt. Zum Abschluss des Mei­ster­kur­ses demon­strie­ren dann die jun­gen Vio­li­ni­stin­nen und Vio­li­ni­sten am Don­ners­tag, 3. Novem­ber um 18 Uhr den künst­le­ri­schen Ertrag des Kur­ses in der Lich­ten­ber­ger Künstlervilla.

„Dozen­ten wie Ingolf Tur­ban – einer der bekann­te­sten Gei­ger unse­rer Zeit – tra­gen den her­vor­ra­gen­den Ruf von Haus Mar­teau bestän­dig in die inter­na­tio­na­le Musik­welt. Mit der Ein­spie­lung von Hen­ri Mar­teaus „24 Capri­cen“ hat er dem Haus zudem ein gro­ßes Geschenk gemacht“, erläu­tert Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Tur­bans umfang­rei­ches Reper­toire aller Stil­rich­tun­gen ist mitt­ler­wei­le auf über 40 CD-Pro­duk­tio­nen doku­men­tiert. 2021 wur­de Ingolf Tur­ban als einer der bekann­te­sten Gei­ger sei­ner Zeit mit dem «Inter­na­tio­nal Clas­si­cal Music Award» aus­ge­zeich­net. Sei­ne Inter­pre­ta­tio­nen wer­den für ihre tech­ni­sche Lei­stung eben­so geschätzt wie für ihre hohe Kommunikationsqualität.

Als Solist war Ingolf Tur­ban bereits in den Phil­har­mo­nien von Ber­lin und Mün­chen, im Ken­ne­dy Cen­ter in Washing­ton, in der New Yor­ker Avery Fisher Hall, in der Züri­cher Ton­hal­le, im Gol­de­nen Saal des Wie­ner Musik­ver­eins oder der Mai­län­der Sca­la. Mit sei­nen Auf­trit­ten trägt er neben den Wer­ken der gro­ßen Vio­lin­li­te­ra­tur ein zum Teil nie gehör­tes Reper­toire in die Welt. Allein sein Ein­satz für das Werk Nic­colò Paga­ni­nis fei­ert unge­wöhn­li­che Erfol­ge, wie im März 2006 mit den New Yor­ker Phil­har­mo­ni­kern, mit der Gesamt­ein­spie­lung der sechs Vio­lin­kon­zer­te und in der Fern­seh­do­ku­men­ta­ti­on „Paga­ni­nis Geheimnis“.

Eröff­nungs­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Vio­li­ne mit Prof. Ingolf Turban

Sonn­tag, 30. Okto­ber 2022 um 19 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg

Am Kla­vier beglei­tet Miki Hashimoto.

Ein­tritt 25 Euro / ermä­ßigt 12,50 Euro

Abschluss­kon­zert mit den Teil­neh­men­den des Mei­ster­kur­ses für Vio­li­ne von Prof. Ingolf Turban

Don­ners­tag, 3. Novem­ber 2022 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg

Am Kla­vier beglei­tet Miki Hashimoto.

Ein­tritt 10 Euro.

Kon­zert­be­su­cher müs­sen Kar­ten vor­ab ver­bind­lich tele­fo­nisch reser­vie­ren (0921 604 1608, Mo–Do 7–15 Uhr, Fr 7–12 Uhr).

Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de