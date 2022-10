Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 14.10.2022 um 11:39 Uhr die Feu­er­wehr Buben­reuth gemein­sam mit dem Ret­tungs­dienst und der Poli­zei zu einer aus­ge­lö­sten Brand­mel­de­an­la­ge in der Flücht­lings­un­ter­kunft am Eichen­platz. 4 Minu­ten nach Alarm­ein­gang rück­te das HLF1 und die DLK an die Ein­satz­stel­le aus. Nach Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te begab sich der Ein­satz­lei­ter auf Erkun­dung. Es konn­te schnell Ent­war­nung gege­ben wer­den. Die Brand­mel­de­an­la­ge wur­de ver­se­hent­lich durch Was­ser­dampf, wel­cher beim Duschen ent­stand, aus­ge­löst. Die Anla­ge wur­de durch die Feu­er­wehr zurück­ge­setzt und an den Betrei­ber übergeben.