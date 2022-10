Gala-Mit­summ­kon­zert mit Tenöre4you in Bad Steben

End­lich ist es soweit und wir dür­fen wie­der in Ihrer Regi­on Kon­zer­te machen. Wir freu­en uns sehr ein wun­der­schö­nes Gala-Mit­summ­kon­zert mit allen vor­ge­ge­be­nen Sicher­heits­maß­nah­men machen zu kön­nen. Toni Di Napo­li & Pie­tro Pato, einem gro­ßen Publi­kum bereits aus Fern­seh­auf­trit­ten in der ARD, RBB, WDR bekannt, laden alle Besu­cher – die Freu­de am Sin­gen haben zu einem groß­ar­ti­gen Kon­zert mit Lie­dern, die jeder kennt, ein.

Ein spek­ta­ku­lä­res Pro­gramm, eine Mischung von aus­ge­las­se­ner Fröh­lich­keit und befrei­tem Sin­gen, in dem Künst­ler und Publi­kum zu einem Chor ver­schmel­zen. Gleich­zei­tig prä­sen­tie­ren die Tenöre4you selbst in die­sem Kon­zert eini­ge Lie­der in per­fek­ter Pop-Klas­sik Mischung mit gran­dio­sem, erst­klas­si­gem Live-Gesang in ita­lie­ni­schem Gesangsstil.

Phan­ta­sti­sche Songs und eine eli­tä­re Licht-Show mit den berühm­te­sten, legen­dä­ren Welt­hits aus Pop, Klas­sik, Musi­cal & Film­mu­sik wie: You Rai­se Me Up, Caru­so, Vola­re, Mari­na, My Way, Buo­na Sera, So ein Tag, so wun­der­schön wie heu­te, Let It Be, Tita­nic, The Cats, Ave Maria, Phan­tom der Ope­ra, Nes­sun Dor­ma, Time to Say Good­bye und vie­le mehr. Um das Publi­kum aktiv ein­zu­bin­den wer­den Tex­te angezeigt

Ein Erleb­nis – Gän­se­haut pur – dass alle Erwar­tun­gen übertrifft

Die Tenöre4you arbei­te­ten bereits auf gro­ßen Büh­nen gemein­sam mit Künst­lern wie Hel­mut Lot­ti, Kim Fisher, Tom Gae­bel, San­dy Möl­ling, Ani­ta & Alex­an­dra Hof­mann und dem Film­or­che­ster Babelsberg.

Zahl­rei­che Show Auf­trit­te mach­ten den Namen Tenöre4you deutsch­land­weit bekannt. Seit nun mehr als 10 Jah­ren ent­wickeln und prä­sen­tie­ren die Tenöre4you ihr stil­vol­les und fabel­haf­tes Gala-Kon­zert­pro­gramm in ganz Deutsch­land und benach­bar­tem Ausland.

Ach­tung: Es ste­hen nur wenig begrenz­te Plät­ze zur Verfügung!

Wir bit­ten die Mas­ke auf unse­ren Kon­zer­ten wei­ter­hin aus Sicher­heits­grün­den zu tragen.

Die Kar­ten sind im Vor­ver­kauf erhältlich!

Im Über­blick

Tenöre4you Tour 2022

Toni Di Napo­li & Pie­tro Pato – laden zum Gala­kon­zert ein

Ter­min: Diens­tag, 25. Okto­ber 2022

Beginn: 19 Uhr

Auf­tritts­ort: Gro­ßer Kur­haus­saal, Bad­stra­ße 31, Bad Steben

Kar­ten­vor­ver­kauf: VVK-Stel­len vor Ort – u.a. Kur­park Bad Ste­ben (Bad­stra­ße 31), Mark­gra­fen Geträn­ke (Bahn­hof­stra­ße 12) oder ganz bequem online unter www​.teno​e​re4y​ou​.de und bei allen Even­tim-VVK-Stel­len deutsch­land­weit www​.even​tim​.de.

Ein­tritt: VVK: 21,00€ / AK: 23,00€

Kon­zert­in­for­ma­ti­on und Kar­ten­be­stel­lung unter Tel: 01805/565 465.