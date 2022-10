För­der­ver­ein Höhen­schwimm­bad Göß­wein­stein hat sich neu auf­ge­stellt – Mit Schwung in die Zukunft

Eine gute Frei­bad­sai­son ging in Göß­wein­stein zu Ende. Neben bevor­ste­hen­den Auf­räum­ar­bei­ten im Bad fand auch eine Umstruk­tu­rie­rung inner­halb des För­der­ver­eins Höhen­schwimm­bad Göß­wein­stein mit der Neu­wahl der Vor­stand­s­haft statt.

Frisch aus­ge­zeich­net mit der Nomi­nie­rung für die „Tou­ris­mus­Kro­ne“ Frän­ki­sche Schweiz (wir berich­te­ten), blickt der För­der­ver­ein Höhen­schwimm­bad hoff­nungs­voll in die Zukunft. Erleich­tert und froh, dass Plan­schen, Schwim­men und Ent­span­nen in die­ser Bade­sai­son wie­der mög­lich waren, ist sich der För­der­ver­ein bewusst, dass das Bad weit­aus mehr kann. Die­ses Poten­ti­al aus­zu­schöp­fen und die Attrak­ti­vi­tät des Bades Stück für Stück zurück­zu­brin­gen, wird die Auf­ga­be in den kom­men­den Jah­ren sein.

Mit fri­schem Schwung geht die bei der letz­ten Mit­glie­der­ver­samm­lung neu gewähl­te Vor­stand­schaft des För­der­ver­eins nun an den Start. Um die Arbeits­be­la­stung auf meh­re­re Schul­tern zu ver­tei­len und die Vor­sit­zen­den mit spe­zi­fi­schen Auf­ga­ben sowie Fach­ge­bie­ten betrau­en zu kön­nen, wur­den drei gleich­be­rech­tig­te Vor­sit­zen­de gewählt. Mario Heu­mann, Chri­stia­ne Wend­ler und Mar­kus Zweck ste­hen nun vol­ler Taten­drang in den Start­lö­chern. Mar­tin Redel, der seit zehn Jah­ren als Erster Vor­sit­zen­der des Ver­eins wirk­te und Nach­fol­ger des ver­stor­be­nen Grün­der­va­ters Jür­gen Kränz­lein war, sowie Cle­mens Schrü­fer, der das Amt des zwei­ten Vor­sit­zen­den seit acht Jah­ren inne­hat­te, leg­ten ihre Ämter auf eige­nen Wunsch nie­der. Die neue Vor­stand­schaft bedank­te sich im Namen des gesam­ten Ver­eins für ihren aus­dau­ern­den, über­aus enga­gier­ten und erfolg­rei­chen Ein­satz. Zur Freu­de aller wer­den die bei­den auch in Zukunft als akti­ve Mit­glie­der die Zukunft des Bades wei­ter mit­ge­stal­ten. Als Schrift­füh­re­rin löst Bar­ba­ra Haas Petra Grün ab, Sophie Rich­ter bleibt Kas­sen­war­tin. Wei­te­re acht Bei­sit­ze­rin­nen und Bei­sit­zer kom­ple­men­tie­ren die Vor­stand­schaft: Petra Nold, Georg Besold, Mari­on Stein­häu­ser, Armin Pöhl­mann, Alfons Vog­ler, Max Sebald, Cle­mens Schrü­fer und Petra Grün.

Doch ein Ver­ein wäre nichts ohne sei­ne Unter­stüt­zer, sodass der För­der­ver­ein allen, die das Höhen­schwimm­bad mit Hil­fe einer Ver­eins­mit­glied­schaft, Spen­den oder dem Besuch an einer Ver­an­stal­tung vor­an­brin­gen, ein gro­ßes Vergelt´s Gott aus­spricht. In naher Zukunft wird die Ver­eins­mit­glie­der eine Ein­la­dung zum Herbst­putz im Bad errei­chen. „Kom­men Sie ger­ne auf uns zu, falls auch Sie an der Erhal­tung des Bades mit­wir­ken möch­ten. Dies ist zum Bei­spiel am drit­ten Advents­wo­chen­en­de mög­lich, wenn der För­der­ver­ein wie­der lecke­ren Flamm­ku­chen und ein hei­ßes Über­ra­schungs­ge­tränk am eige­nen Stand anbie­tet“, sagt die frisch­ge­backe­ne neue Schrift­füh­re­rin Bar­ba­ra Haas. „Wir freu­en uns, mög­lichst vie­le bei uns begrü­ßen zu dür­fen, damit wir auch wei­ter­hin gemein­sam unser idyl­li­sches Bad erhal­ten und nut­zen kön­nen“, so auch Mario Heumann.