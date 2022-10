Spar­kas­se Forch­heim – Unter­neh­mer­fo­rum 2022

Wie trifft man die rich­ti­ge Ent­schei­dung? Mit Kopf oder Bauch? Für rund 150 Besu­cher des inzwi­schen 20. Unter­neh­mer­fo­rums der Spar­kas­se Forch­heim im Okto­ber 2022 hat der Neu­ro­lo­ge und Buch­au­tor Prof. Dr. Vol­ker Busch aus Regens­burg Rat­schlä­ge. Es wird ein inspi­rie­ren­der, kurz­wei­li­ger und fas­zi­nie­ren­der Abend mit Schim­pan­sen als Akti­en-Exper­ten, Eski­mos, die sich ver­lau­fen und Zoll­be­am­ten, die eine Näs­chen für Dro­gen­schmugg­ler haben.

Tau­sen­de Male ist Juan Manu­el Fan­gio den Rund­kurs in Mon­te Car­lo schon gefah­ren. An die­sem 21. Mai 1950 ist etwas anders. Irgend­et­was kommt dem fünf­fa­chen Welt­mei­ster spa­nisch vor. Er weiß nicht war­um, aber der For­mel 1‑Pilot bremst sei­nen Renn­wa­gen sofort ab. Das ret­tet ihn vor einem Zusam­men­stoß und schlim­men Fol­gen. Dabei hat er den Unfall vor sich auf der Strecke gar nicht mit­be­kom­men. Ein Tun­nel hat den Blick ver­sperrt. Die Intui­ti­on aber hat ihn nicht im Stich gelas­sen. Es dau­ert vie­le Stun­den, bis der Argen­ti­ni­er nach sei­nem Grand Prix-Sieg end­lich weiß, was ihn gewarnt hat. Unter­be­wusst hat er wahr­ge­nom­men, dass das Publi­kum in eine ganz ande­re Rich­tung geblickt hat als sonst. Das hat ihn blitz­schnell reagie­ren lassen.

Mit sol­chen anschau­li­chen Bei­spie­len weiß Vol­ker Busch sein Publi­kum zu fes­seln. Von wegen „Ich bin Pro­fes­sor. Ich kann lang­wei­li­ge Reden hal­ten“. Schließ­lich prä­gen mehr als 100.000 Ent­schei­dun­gen täg­lich unser Leben. „Dabei geht es nicht, immer die rich­ti­ge Ent­schei­dung zu tref­fen, son­dern die, die mit der wir leben kön­nen“. Die unver­meid­li­chen Feh­ler sei­en dazu da, aus ihnen zu ler­nen und immer bes­ser zu wer­den. In sei­ner kli­ni­schen Pra­xis hat der Fach­arzt für Neu­ro­lo­gie immer öfter auch mit Men­schen zu tun, die sich von Künst­li­cher Intel­li­genz bedroht füh­len. „Sie haben Angst, dass ihre beruf­li­che Tätig­keit von Algo­rith­men über­nom­men wer­den könn­te“. Tat­säch­lich sind Com­pu­ter­pro­gram­me auf einer Stu­fe mit mit­tel­mä­ßi­gen Radio­lo­gen, wenn es um die Aus­wer­tung von Rönt­gen­bil­dern geht.

Vol­ker Busch hat frei­lich eine tröst­li­che Bot­schaft. Auch wenn Maschi­nen bestimm­te Din­ge bes­ser könn­ten als das mensch­li­che Gehirn, etwa die Ver­ar­bei­tung gro­ßer Daten­men­gen; die klei­nen grau­en Zel­len kön­nen dafür einen Sinn in den Din­gen erken­nen. Intel­li­genz bedeu­tet über­setzt nicht ohne Grund: Zwi­schen den Zei­len-Lesen. „Das mit dem Kon­text ist unse­re Stär­ke. Das kann die Maschi­ne nicht“. Ein erschrecken­des Bei­spiel ist ein Goog­le-Bil­d­er­ken­nungs-Pro­gramm, das dun­kel­häu­ti­ge Men­schen für Goril­las gehal­ten hat. Die Algo­rith­men sind offen­bar über­for­dert. „Dass das Men­schen sind, erkennt sogar ein zwei­jäh­ri­ges Kind“.

Um gute Ent­schei­dun­gen tref­fen zu kön­nen, benö­tigt man gar nicht so vie­le Infor­ma­tio­nen. „Brau­chen Sie beim Restau­rant­be­such unbe­dingt eine Spei­se­kar­te mit 200 Gerich­ten wie beim Inder?“ Oder über­for­dert solch eine unge­heu­re Aus­wahl nicht eher. Wie bei zahl­lo­sen Ange­bo­ten im Fern­se­hen und bei Strea­ming-Dien­sten. „Über­all guckt man, ob es nicht noch etwas Bes­se­res gibt“. Am Ende habe man dann die Zeit mit Trai­lern ver­geu­det. „Das nennt der Fach­mann Ent­schei­dungs-Melan­cho­lie“. Infor­ma­tio­nen sei­en über­le­bens­wich­tig, aber ein zuviel verwirre.

Wenn man Vol­ker Busch folgt, braucht es nur weni­ge, aber die rich­ti­gen Infor­ma­tio­nen. Und es braucht den guten alten Imma­nu­el Kant und sei­ne Maxi­me, sich sei­nes eige­nen Ver­stan­des zu bedie­nen. „Nach­den­ken, zwei­feln, kri­ti­sche Fra­gen stel­len hilft uns, Feh­ler zu ver­mei­den“. Wer sich nur noch blind auf die Tech­nik ver­las­se, der bekom­me Pro­ble­me. Wie ein Pil­ze­samm­ler, der einer App ver­traut und des­halb ver­se­hent­lich gif­ti­ge Pil­ze isst. Wie ein Inu­it, der den GPS-Daten folgt und sich bei einem Aus­fall des Signals in der Eis­wü­ste ver­irrt. Wie ein Inter­nist, der nur auf die Kern­spin-Bil­der und nicht auf den Pati­en­ten schaut.

Der Arzt und Autor zeigt, dass man sich bei der Ent­schei­dungs­fin­dung durch­aus auf sein Bauch­ge­fühl ver­las­sen kann. Aber nur wenn man über genü­gend Erfah­rung ver­fügt, einer Sache die nöti­ge Auf­merk­sam­keit wid­met und ein gutes Erin­ne­rungs­ver­mö­gen besitzt. Wie die legen­dä­re „Schwe­ster Agnes“, die er auf einer Inten­siv­sta­ti­on für Früh­ge­bo­re­ne erlebt hat. Sie hat­te nicht sein enzy­klo­pä­di­sches Bücher­wis­sen. Dafür aber jahr­zehn­te­lan­ge Pra­xis und durch die­se Ver­wur­ze­lung im Leben ein Gespür dafür, wenn es einem Kind nicht gut ging. „Sie hat­te mit ihrer Intui­ti­on fast immer recht, auch wenn sie es nicht erklä­ren konn­te“. Das mag auch damit zusam­men­hän­gen, dass die Kran­ken­schwe­ster ihr Tun immer wie­der kri­tisch über­prüft hat. Das rät Vol­ker Busch den Unter­neh­me­rin­nen und Fir­men­chefs. Ein­fach abends hin­set­zen, aus dem Fen­ster schau­en und nach­den­ken über die wich­ti­gen Ent­schei­dun­gen des ver­gan­ge­nen Tages. „Die­se Kopf frei-Momen­te und das Feed­back mit uns selbst macht uns bes­ser“. Am Ende plä­diert der Neu­ro­wis­sen­schaft­ler und Psy­cho­lo­ge dafür, bei Ent­schei­dun­gen Kopf und Bauch glei­cher­ma­ßen zu folgen.