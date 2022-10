Zum „11-Jäh­ri­gen“ des Kame­ra­mu­se­ums ein weh­mü­ti­ger Blick hin­ter die Kulissen

60 Besu­cher infor­mier­ten sich über das Erreich­te – Neu­start des Internetauftritts

Seit 11 Jah­ren besteht heu­er das „rea­le“ Deut­sche Kame­ra­mu­se­um im Ober­ge­schoss der Ple­cher Grund­schu­le, das „vir­tu­el­le“ Muse­um gibt es schon seit 25 Jah­ren. Nach­dem die geplan­ten Fei­ern zum Zehn­jäh­ri­gen im ver­gan­ge­nen Jahr wegen Coro­na ins Was­ser fie­len, woll­ten die Muse­ums­ma­cher in die­sem Jahr zum „11-Jäh­ri­gen“ an die­se Zeit vol­ler Eupho­rie, Impro­vi­sa­tio­nen und hoch­flie­gen­der Plä­ne erinnern.

Ange­sichts der Viel­zahl von Ver­an­stal­tun­gen nicht nur in Plech an die­sem Wochen­en­de sind die Muse­ums­ma­cher mit der Reso­nanz des Tags der offe­nen Tür am Sonn­tag, 2. Okto­ber 2022, durch­aus zufrie­den. Schließ­lich hat­te man sich den Ter­min und die Ver­an­stal­tung erst zwei Wochen vor­her ein­fal­len las­sen. Aber so ganz ohne Rück­blick woll­te man nach dem wegen Coro­na aus­ge­fal­le­nen „Zehn­jäh­ri­gen“ das „Schnaps­zah­len­ju­bi­lä­um“ nicht vor­bei­ge­hen las­sen. Schließ­lich hät­ten vie­le der heu­te Akti­ven die Anfangs­jah­re gar nicht mit­er­lebt, son­dern stie­ßen erst im Lau­fe der Jah­re dazu.

Bei der zwang­lo­sen Ver­nis­sa­ge in der Aula waren die Muse­ums­ma­cher und ‑Freun­de noch weit­ge­hend unter sich, doch bis zum Spät­nach­mit­tag wur­den rund 60 inter­es­sier­te Besu­cher aus Plech, den Nach­bar­or­ten und aus ganz Fran­ken will­kom­men gehei­ßen, heißt es in einer Pres­se­mit­tei­lung des Vereins.

Pünkt­lich zu die­sem „Schnaps­zah­len­ju­bi­lä­um“ hat Muse­ums­grün­der Kurt Tau­ber in sei­nen Foto­ar­chi­ven gekramt und eine Bil­der­strecke für die Trep­pen­haus­ga­le­rie zusam­men­ge­stellt, die einen ein­drucks­vol­len Blick „hin­ter die Kulis­sen“ gestat­tet. Vie­le der heu­te Akti­ven im Ver­ein hät­ten näm­lich die­se „wil­den Anfangs­zei­ten gar nicht mit­er­lebt“, die wenig­sten Besu­cher hät­ten ver­fol­gen kön­nen, wie alles anfing, was sich hin­ter den Kulis­sen so getan hat, was in all den Jah­ren an Bau­ar­bei­ten geschah, an Neu­zu­gän­gen bewäl­tigt und an Aus­stel­lun­gen und Work­shops orga­ni­siert wur­de. Die Bil­der­schau ver­mitt­le genau die­se Ein­drücke „von damals“.

Bei der Ver­nis­sa­ge in der Trep­pen­haus­ga­le­rie des Kame­ra­mu­se­ums unter­hielt Tau­ber die Besu­cher mit Geschich­ten und Anek­do­ten aus den letz­ten 14 Jah­ren, denn die Anfän­ge des Ple­cher Muse­ums gehen auf das Jahr 2008 zurück. Tau­ber erin­ner­te dar­an, dass man ohne jeg­li­ches Ver­eins­ver­mö­gen gestar­tet sei. Die ersten Vitri­nen wur­den bei­spiels­wei­se mit­hil­fe von Pri­vat­dar­le­hen der Grün­dungs­mit­glie­der angeschafft.

Dass das „Jubi­lä­um“ nicht grö­ßer gefei­ert wur­de hän­ge auch damit zusam­men, dass bei­spiels­wei­se Tho­mas Wan­ka, Kurt Tau­ber und Dr. Alex­an­der Eis­grub seit Mona­ten täg­lich mit dem Relaunch der Web­sei­ten schwer beschäf­tigt gewe­sen sei­en. Die Beta-Ver­si­on www​.kame​ra​mu​se​um​.de zei­ge bereits, wo die Rei­se hin­ge­he: Es ent­ste­he eine umfas­sen­de Daten­bank mit bald Tau­sen­den von Expo­na­ten, die spä­ter auch nach bestimm­ten Kri­te­ri­en sor­tiert wer­den könn­ten. Zum Bei­spiel nach Namen, Kame­ra­typ, Film­typ, Nega­tiv­for­mat, kür­ze­ste Ver­schluss­zeit, Licht­stär­ke des Objek­tivs, Her­stel­ler, Pro­duk­ti­ons­ort, Gehäu­se­ma­te­ri­al, Gewicht und vie­les mehr. För­der­ver­eins­vor­sit­zen­der Tho­mas Wan­ka: „Ein wei­te­res Allein­stel­lungs­merk­mal des Deut­schen Kame­ra­mu­se­ums in Plech.“

Und erst­mals könn­ten auch Schät­ze inte­griert wer­den, die nicht der Stif­tung Kame­ra­mu­se­um Kurt Tau­ber gehö­ren son­dern exter­nen Samm­lern. Den Anfang macht die Digi­ta­le Nikon-Aus­stel­lung mit den Gerä­ten von Ralf Peter Müller.

Wei­te­re Infos zum Muse­um unter https://​kame​ra​mu​se​um​.de/.