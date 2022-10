Paul Celan und Inge­borg Bach­mann, zwei Dich­ter­per­sön­lich­kei­ten, zwei hoch­sen­si­ble Men­schen, wur­den in den Nach­kriegs­jah­ren ein Lie­bes­paar. Bei­de ver­stan­den sich selbst zutiefst auf lyri­scher Ebe­ne, schei­ter­ten aber an ihren per­sön­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen, fan­den sich erneut in ihrer außer­ge­wöhn­li­chen Bezie­hung und ver­lo­ren sich schließ­lich ans Leben, jeder unheil­bar ver­strickt in Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart. Er ertränk­te sich in der Sei­ne, sie starb durch einen selbst­ver­schul­de­ten Zimmerbrand.

Was blieb: Eine Wort-Welt, die auch nach über 50 Jah­ren noch fas­zi­niert und irri­tiert, auf­for­dernd Mensch­lich­keit und Unmensch­lich­keit gegen­über­setzt, ver­zau­bert und verstört.

Der Brief­wech­sel die­ser Lie­bes­ge­schich­te wur­de in dem Buch „Herz­zeit“ ver­öf­fent­licht. Gabrie­la Pau­le und Jür­gen Fick­ent­scher lesen dar­aus zusam­men mit Michae­la Pro­ebstl-Kraß. Mit ein­ge­streu­ten Gedicht­zei­len, die von den Akteu­ren spie­le­risch umge­setzt wer­den, ent­steht dabei auf der Haupt­büh­ne des Thea­ters eine ein­dring­li­che Mischung aus Lesung und Performance.

Regie: Marie­lui­se Müller

Ter­min: Frei­tag, 21. Okto­ber 2022 um 20.00 Uhr auf der Haupt­büh­ne in der Stu­dio­büh­ne Bayreuth

Ein­tritt gegen Spende!

Um Platz­re­ser­vie­rung wird gebe­ten: https://​www​.stu​dio​bue​h​ne​-bay​reuth​.de/​t​h​e​a​t​e​r​/​d​e​/​s​p​i​e​l​p​l​a​n​/​p​r​o​d​u​k​t​i​o​n​/​?​c​o​l​l​e​c​t​i​o​n​_​i​d​=​1​1​5​6​&​c​o​l​l​e​c​t​i​o​n​_​c​o​d​e​=​p​r​o​d​u​k​t​i​o​nen