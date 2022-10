Mehr als ein prak­ti­scher Beglei­ter im Schulalltag

In die­sem Jahr stellt das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Lich­ten­fels bereits zum 15. Mal den Schü­le­rin­nen und Schü­lern im Land­kreis Lich­ten­fels ein Haus­auf­ga­ben­heft zur Ver­fü­gung. Zum Schul­jah­res­be­ginn durf­ten sich fast 1.250 Jugend­li­che der letz­ten bei­den Jahr­gangs­stu­fen sämt­li­cher Schul­ar­ten über ein kosten­lo­ses Exem­plar freuen.

Das Haus­auf­ga­ben­heft beinhal­tet, neben dem schul- und haus­auf­ga­ben­ori­en­tier­ten Kalen­da­ri­um, eine Viel­zahl an wis­sens­wer­ten Infor­ma­tio­nen für einen erfolg­ver­spre­chen­den Über­tritt von der Schu­le in das Berufs­le­ben. Dabei fin­den die Schü­le­rin­nen und Schü­ler inter­es­san­te Tipps für die erfolg­rei­che Bewer­bung bzw. den Start in die Aus­bil­dung. Abge­run­det wird das Heft mit kon­kre­ten und aktu­el­len Aus­bil­dungs­an­ge­bo­ten von Fir­men aus dem Land­kreis Lich­ten­fels und Umgebung.

Ins­ge­samt nutz­ten 30 hei­mi­sche Unter­neh­men das Ange­bot, um sich mit ihren Inse­ra­ten bei den poten­zi­el­len Bewer­bern vor­zu­stel­len und von einer Aus­bil­dung im eige­nen Betrieb zu überzeugen.

„Mit den unter­schied­li­chen Akti­vi­tä­ten wie der Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­mes­se und wei­te­ren Ver­an­stal­tungs­an­ge­bo­ten ver­folgt SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Lich­ten­fels das Ziel, jun­ge Men­schen beim Über­tritt von der Schu­le ins Berufs­le­ben zur unter­stüt­zen und so eine gute Berufs­ori­en­tie­rung zu ermög­li­chen. Das Haus­auf­ga­ben­heft bil­det dabei eine wich­ti­ge Säu­le“, betont Hart­mut Büch­ner, Vor­sit­zen­der für den Bereich Wirtschaft.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner begrüß­te die erneu­te kosten­lo­se Bereit­stel­lung. Dar­über hin­aus dank­te er dem Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Lich­ten­fels für das lang­jäh­ri­ge Engagement.

„Die Kri­se hat gezeigt, dass vie­les ver­stärkt in die digi­ta­le Welt gewan­dert ist. Umso wich­ti­ger ist das Haus­auf­ga­ben­heft in sei­ner gedruck­ten Form als Beglei­ter im Schul­all­tag. Zudem haben sich vie­le Jugend­li­che in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren teils schwer­ge­tan, den für sich pas­sen­den Berufs­wunsch bzw. Aus­bil­dungs­platz zu fin­den. Mit einer Viel­zahl an Maß­nah­men wie etwa der Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­mes­se wol­len wir es Jugend­li­chen ermög­li­chen, genau den Aus­bil­dungs­platz zu fin­den, an dem sie sich wohl­füh­len. Nur so kön­nen wir dem Fach­kräf­te­man­gel ent­schie­den ent­ge­gen­tre­ten“, hob Land­rat Meiß­ner hervor.

Stell­ver­tre­tend für alle Schu­len im Land­kreis Lich­ten­fels wur­de das Haus­auf­ga­ben­heft an der Her­zog-Otto-Mit­tel­schu­le in Lich­ten­fels vor­ge­stellt. Das Haus­auf­ga­ben­heft wird bereits seit dem ersten Schul­tag benutzt und kann per­fekt im Schul­all­tag ein­ge­setzt wer­den, bestä­ti­gen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Klas­se 7a. Genau­so wie bei den vie­len ande­ren Hef­ten kön­nen Haus­auf­ga­ben oder Noten über­sicht­lich hin­ein­ge­schrie­ben wer­den. Dar­über hin­aus beinhal­tet es vie­le wis­sens­wer­te Inhal­te oder Spie­le zum Zeit­ver­treib in der Pause.

Den Unter­schied machen jedoch die hilf­rei­chen Tipps für die Bewer­bung sowie die Infor­ma­tio­nen der Aus­bil­dungs­be­trie­be. Damit bekommt man wei­te­re Ein­drücke über die hei­mi­schen Fir­men sowie den ange­bo­te­nen Aus­bil­dungs­be­ru­fen, unter­strich eine der Schülerinnen.

Das Haus­auf­ga­ben­heft wur­de in Zusam­men­ar­beit mit der cm crea­tiv manage­ment AG aus Main­leus pro­du­ziert und wird seit vie­len Jah­ren flä­chen­deckend in allen ober­frän­ki­schen Land­krei­sen eingesetzt.