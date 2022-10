Schutz­kon­zept der baye­ri­schen Justiz für Kinder

Justiz­mi­ni­ster ver­stärkt bay­ern­wei­tes Kin­der­schutz-Netz­werk – Seit Jah­res­be­ginn Kom­pe­tenz­part­ner Kin­der­schutz – KPK – in allen Oberlandesgerichtsbezirken

Erschüt­tern­de Miss­brauchs­fäl­le, ein Anstieg von Kin­der­por­no­gra­fie und bun­des­weit stei­gen­de Zah­len bei Kin­des­wohl­ge­fähr­dun­gen durch psy­chi­sche Miss­hand­lung oder kör­per­li­che Gewalt und Ver­nach­läs­si­gung: Deutsch­lands Jugend­äm­ter haben laut einer Mit­tei­lung des Sta­ti­sti­schen Bun­des­am­tes im Juli 2021 seit Beginn der Pan­de­mie einen Höchst­stand bei Kin­des­wohl­ge­fähr­dun­gen fest­ge­stellt. Jedes drit­te gefähr­de­te Kind war jün­ger als fünf Jah­re. Der Vor­sit­zen­de der 93. Justiz­mi­ni­ster­kon­fe­renz und baye­ri­sche Justiz­mi­ni­ster Georg Eisen­reich: „Fast 60.600 Kin­der und Jugend­li­che waren laut Sta­ti­sti­schem Bun­des­amt betrof­fen, etwa 5.000 mehr als im Vor­jahr. Die baye­ri­sche Justiz nimmt den im Grund­ge­setz ver­an­ker­ten Schutz­auf­trag für Kin­der sehr ernst. Des­halb haben wir in allen drei Ober­lan­des­ge­richts­be­zir­ken das Schutz­kon­zept ‚Kom­pe­tenz­part­ner Kin­der­schutz‘ der baye­ri­schen Justiz ein­ge­führt. Das Kin­des­wohl steht für uns an ober­ster Stelle.“

Heu­te (13. Okto­ber) stell­te der Mini­ster gemein­sam mit dem Prä­si­den­ten des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg, Lothar Schmitt, und der Prä­si­den­tin des Land­ge­richts Bam­berg, Ursu­la Hader­lein die Kom­pe­tenz­part­ne­rin Kin­der­schutz (KPK) für den Ober­lan­des­ge­richts­be­zirk Bam­berg vor. Fami­li­en­rich­te­rin Danie­la Käm­mer, Rich­te­rin am Amts­ge­richt Bam­berg, ist seit Jah­res­be­ginn zen­tra­le Ansprech­part­ne­rin für alle Fra­gen des Kinderschutzes.

Mini­ster Eisen­reich: „Fami­li­en­rich­te­rin­nen und ‑rich­ter müs­sen schwe­re und tief­grei­fen­de Ent­schei­dun­gen und geeig­ne­te Maß­nah­men zum Schutz von Kin­dern tref­fen. Das kann auch bedeu­ten, ein Kind zu sei­nem Schutz aus sei­ner Fami­lie zu neh­men. Mit Frau Käm­mer hat eine sehr erfah­re­ne Fami­li­en­rich­te­rin das ver­ant­wor­tungs­vol­le Amt der Kom­pe­tenz­part­ne­rin Kin­der­schutz über­nom­men.“ Auf­ga­be des KPK ist es, die Fami­li­en­rich­te­rin­nen und ‑rich­ter als zen­tra­ler Ansprech­part­ner zu unter­stüt­zen und den fach­li­chen wie per­sön­li­chen Aus­tausch zu för­dern. Zudem soll der Kom­pe­tenz­part­ner als Bin­de­glied zu Stel­len außer­halb der Justiz fun­gie­ren. Eisen­reich: „Beim Kin­der­schutz müs­sen alle an einem Strang zie­hen: Jugend­äm­ter und Justiz, aber auch die Poli­zei, die Ärz­te­schaft und Erzie­hungs­be­ra­tungs­stel­len müs­sen Hand in Hand arbei­ten. Unser Ziel ist der Auf­bau eines bay­ern­wei­ten Netz­werks zum Schutz der Kin­der. In einem solch sen­si­blen Bereich sind ver­ant­wor­tungs­vol­le Ent­schei­dun­gen oft auch kurz­fri­stig zu tref­fen. Das wol­len wir best­mög­lich unterstützen.“

Justi­zin­tern bie­ten die KPKs bei Bedarf ihren Rich­ter­kol­le­gin­nen und ‑kol­le­gen im jewei­li­gen Bezirk bei kon­kre­ten Ein­zel­fra­gen in Kin­der­schutz­ver­fah­ren Unter­stüt­zung an. Sie orga­ni­sie­ren regel­mä­ßi­ge Fach­ge­sprä­che und bau­en einen Wis­sens­pool auf. Über den Aus­tausch mit den ande­ren KPKs soll so ein bay­ern­wei­tes Netz­werk für die Fami­li­en­ge­rich­te im Bereich Kin­der­schutz ent­ste­hen. Eisen­reich: „Wir set­zen mit den KPKs auf Spe­zia­li­sie­rung und Vernetzung.“

Dar­über hin­aus ist es den KPKs ein beson­de­res Anlie­gen, auch als Ansprech­part­ner für Jugend­äm­ter, Poli­zei, Kli­ni­ken, Sach­ver­stän­di­ge und son­sti­ge mit dem Kin­der­schutz befass­te Fach­stel­len zur Ver­fü­gung zu ste­hen und den inter­dis­zi­pli­nä­ren Aus­tausch zu för­dern. Eine rei­bungs­lo­se und ver­trau­ens­vol­le Koope­ra­ti­on der ver­schie­de­nen Ver­fah­rens­be­tei­lig­ten ist uner­läss­lich, um Kin­der best­mög­lich zu schüt­zen. Der Mini­ster: „Neben der Spe­zia­li­sie­rung und Ver­net­zung der KPKs ist der inter­dis­zi­pli­nä­re Aus­tausch von zen­tra­ler Bedeu­tung. Die inter­dis­zi­pli­nä­re Zusam­men­ar­beit der Ent­schei­dungs­trä­ger wird durch das Schutz­kon­zept noch wei­ter verstärkt.“

Eisen­reich: „Es ist eine auch per­sön­lich for­dern­de Auf­ga­be, über das Wohl und die Zukunft eines Kin­des zu ent­schei­den. Ich dan­ke Ihnen, Frau Rich­te­rin Käm­mer, für Ihren gro­ßen Ein­satz und dass sie die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen mit ihrem gro­ßen Erfah­rungs­schatz zum Schutz der Kin­der unterstützen.“

Hin­ter­grund: