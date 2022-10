Kabarett in Erlangen: Werner Koczwara präsentiert sein Programm „Am 8. Tag schuf Gott den Rechtsanwalt" am 14. Oktober 2022

Wer­ner Koc­z­wa­ra „Am 8. Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“

Frei­tag, 14. Okto­ber 2022 – 20 UHR, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Der Klas­si­ker des deut­schen Kaba­retts: Die­ses Pro­gramm erhielt die höch­ste Aus­zeich­nung, die das deut­sche Kaba­rett zu ver­ge­ben hat: Es ist mit einer Spiel­zeit von über 12 Jah­ren und mehr als 1000 Auf­füh­run­gen das meist gespiel­te Pro­gramm des deutsch­spra­chi­gen Kabaretts.

Das Pro­gramm setzt in der Poin­ten­dich­te neue Maß­stä­be, ist gran­di­os schwarz­hu­mo­rig, intel­li­gent und dabei höchst unter­halt­sam. Kein ande­res Volk der Welt hat wie wir Deut­schen eine der­ar­ti­ge Fül­le an Geset­zen und Para­gra­fen her­vor­ge­bracht. Wir regeln ein­fach alles: die Ehe­schlie­ßung bei Bewußt­lo­sig­keit (§1314 BGB) und das vor­schrifts­mä­ßi­ge Anbrin­gen von Warn­drei­ecken bei Trau­er-Pro­zes­sio­nen (§27 StVO). Und das packt der Gesetz­ge­ber dann in eine Spra­che, die selbst Juri­sten kaum noch ver­ste­hen. Dage­gen gibt es nur eine Not­wehr: Lachen! Bei Wer­ner Koc­z­wa­ra lachen wir letzt­lich über uns selbst.

Aus­gie­big und mit Niveau.

Kar­ten für die Gast­spie­le sind an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder unter www​.thea​terfi​f​ytfif​ty​.de.