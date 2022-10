Am Sonn­tag, 16.10.2022, umrahmt der Män­ner­chor des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des unter der Lei­tung von Her­mann Frei­bott den 10.00 Uhr – Got­tes­dienst in der Pfarr­kir­che St. Boni­fa­ti­us Wei­ßeno­he. Der För­der­ver­ein „Chor­aka­de­mie des FSB im Bene­dik­ti­ner­klo­ster Wei­ßeno­he e.V.“ lädt hier­zu alle Freun­de cho­ri­scher Musik herz­lich ein. Ein Spen­den­körb­chen für das Chor­zen­trum steht am Ausgang.