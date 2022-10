Natur­wäl­der – Bay­erns wil­de Waldnatur

Wäl­der prä­gen unse­re baye­ri­sche Hei­mat seit jeher und auf gro­ßer Flä­che. Sie gehö­ren zu unse­ren natur­nä­he­sten Lebens­räu­men und sind Rück­zugs­ort für eine Viel­zahl von Tie­ren, Pflan­zen und Pil­zen. Wäl­der sind viel­fäl­tig, spei­chern CO2, schüt­zen an Steil­hän­gen vor Stein­schlag und Muren und spen­den sau­be­res Trink­was­ser. Gleich­zei­tig wächst der Wunsch der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger nach Erho­lung und Erle­ben der hei­mi­schen Wald­na­tur, zum Bei­spiel beim Fami­li­en­aus­flug am Wochen­en­de oder beim Spa­zier­gang am Feierabend.

Natur­wäl­der erfül­len den Wunsch nach wil­der Wald­na­tur, nach unge­stör­ten, alten, arten­rei­chen Wäl­dern, mit ste­hen­dem und lie­gen­dem Tot­holz, reich an Bio­top­bäu­men. Natur­wäl­der sind Wald-Juwe­len, oft nur eine Rad­tour ent­fernt. Die Baye­ri­sche Forst­ver­wal­tung setzt den Schutz der Flä­chen um und macht die Wäl­der für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger behut­sam und nach­hal­tig erleb­bar: um zu beob­ach­ten, zu ent­decken, zu ler­nen und zu genießen.

Bay­erns alte und wil­de Wäl­der sol­len sich als Hot­spots der bio­lo­gi­schen Viel­falt unge­stört wei­ter­ent­wickeln. Natur­wäl­der knüp­fen ein grü­nes Netz­werk der schön­sten Wäl­der Bay­erns, um sie zu schüt­zen und für kom­men­de Genera­tio­nen zu bewahren.

Wir möch­ten Sie ein­la­den, gemein­sam mit För­stern und Fach­leu­ten der baye­ri­schen Forst­ver­wal­tung einen Natur­wald direkt vor unse­rer Haus­tü­re ken­nen­zu­ler­nen und zu erleben.

Ter­min: Sams­tag, 15. Okto­ber 2022, 14 bis 16 Uhr Ort: Wald­ein­gang zum Bru­der­wald am Kli­ni­kum Bam­berg (Bug­er Stra­ße, 96049 Bam­berg)

Bus­hal­te­stel­le: Bam­berg Kli­ni­kum oder Bam­berg Am Bruderwald

Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Wir emp­feh­len festes Schuh­werk und wet­ter­fe­ste Kleidung.

Wei­te­re Infos gibt es auch unter https://​www​.aelf​-ba​.bay​ern​.de/​f​o​r​s​t​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​3​1​3​5​9​9​/​i​n​d​e​x​.​php