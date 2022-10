Shop­ping- und Mode-Fans aus der Regi­on bekom­men im Novem­ber beim ersten Erlan­ger Sty­ling Star vom City-Manage­ment Erlan­gen die exklu­si­ve Chan­ce einen Preis im Wert von 1.000 € zu gewin­nen. Drei Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten wer­den gesucht, die sich ihr per­fek­tes Out­fit unter dem Mot­to „Sty­lisch durch den Win­ter“ in aus­ge­wähl­ten Geschäf­ten der Erlan­ger Innen­stadt aussuchen.

Ange­lehnt an ein bekann­tes TV-Shop­ping-For­mat bekom­men nun auch die Mode­be­wuss­ten aus Erlan­gen und Umge­bung die Gele­gen­heit, bei einer regio­na­len Aus­ga­be ihren Style zu prä­sen­tie­ren und dabei einen wert­vol­len Preis zu gewin­nen. Dem Erlan­ger Sty­ling Star win­ken als Sie­ges­prä­mie Erlan­ger City-Gut­schei­ne im Gesamt­wert von 1.000 €. Zusätz­lich dür­fen alle drei Final­teil­neh­men­den ihr Out­fit im Wert von bis zu 500 € behal­ten. Die Idee zu der neu­en Akti­on kam vom City-Manage­ment Erlan­gen. „Wir hat­ten ein­fach Lust, etwas Neu­es aus­zu­pro­bie­ren. Erlan­gen hat sehr vie­le tol­le Mode-Geschäf­te, wes­we­gen wir uns an ein eige­nes TV-Kon­zept gewagt haben“, so Chri­sti­an Frank, Vor­stand des City-Manage­ments. Die Pro­duk­ti­on und Aus­strah­lung der Fern­seh­bei­trä­ge über­nimmt das Fran­ken Fernsehen.

Wer mit­ma­chen möch­te, mel­det sich online über www​.erlan​gen​.info/​s​t​y​l​i​n​g​_​s​t​ar/ bis zum 31. Okto­ber 2022 bei der Akti­on an. Das City-Manage­ment wählt aus allen Anmel­dun­gen sechs Kandidat*innen aus, die sich bei einem klei­nen, inter­nen Online-Ken­nen­ler­nen kurz vor­stel­len. Drei Per­so­nen bekom­men dann die Chan­ce, als erster Erlan­ger Sty­ling Star die Gut­schei­ne zu gewin­nen. Hier müs­sen alle mit ihrem Out­fit eine Mode­ex­per­tin über­zeu­gen. Die­se Rol­le über­nimmt die Fashion-Blog­ge­rin und gebür­ti­ge Erlan­ge­rin Mar­ti­na Berg. Als aus­ge­bil­de­te Stil- und Image­be­ra­te­rin mit ihrem Mode- & Rei­se­b­log www​.lady​50p​lus​.de schaut sie genau, wes­sen Win­ter-Style sie am mei­sten über­zeugt. Neben der Aus­strah­lung im Fern­se­hen wird auch das City-Manage­ment Erlan­gen mit sei­nen Social-Media-Kanä­len (@mein.erlangen) das For­mat beglei­ten. Unter allen Anmel­dun­gen gibt es noch­mal zusätz­lich die Chan­ce, einen von 25 x 20,- Euro City-Gut­schein zu gewinnen.

Titel­mo­tiv Erlan­ger Sty­ling Star