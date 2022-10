Thea­ter­bus kommt nach Südost

Gemein­sam mit dem Thea­ter bie­tet das Quar­tiers­ma­nage­ment Erlan­gen-Süd­ost vier Vor­stel­lun­gen im Thea­ter­bus an. Die aktu­el­len Ter­mi­ne sind Sams­tag, 22. Okto­ber, Sonn­tag, 23. Okto­ber, und Frei­tag, 28. Oktober.

Mit dem Thea­ter­bus hat das Thea­ter ein mobi­les For­mat geschaf­fen mit den Lesun­gen und Stücke an den unter­schied­lich­sten Orten ange­bo­ten wer­den kön­nen. Kul­tu­rel­le Teil­ha­be, gesell­schaft­li­che Inklu­si­on und der Spaß am Thea­ter sol­len mit der mobi­len Büh­ne auf vier Rädern rea­li­siert wer­den. Der Bus kommt jetzt nach Süd­ost: Gemein­sam mit dem Quar­tiers­ma­nage­ment bie­tet das Thea­ter vier Vor­stel­lun­gen an.

Ange­bo­ten wer­den neben einem Kin­der­stück auch Vor­stel­lun­gen für Erwach­se­ne, unter ande­rem das Stück „Zusam­men-Hal­te­stel­le – Trai­ning für eine gemein­sa­me Zukunft“ in dem gemein­sam mit den Besu­che­rin­nen und Besu­chern eine Stra­te­gie für eine gemein­sa­me Zukunft als gut gelaun­te Soli­dar­ge­mein­schaft entwickelt.

Die Vor­stel­lun­gen wer­den durch den Ver­fü­gungs­fonds Erlan­gen-Süd­ost geför­dert und sind dadurch kosten­los für alle. Um eine Anmel­dung wird gebe­ten, da es nur eine begrenz­te Platz­an­zahl gibt (E‑Mail gress@​planwerk.​de, Tele­fon 0174–2492811).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie die Orte und Uhr­zei­ten gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​t​h​e​a​t​e​r​bus

