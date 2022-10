Bun­des­bau­mi­ni­ste­rin Kla­ra Gey­witz lob­te das Bam­ber­ger Projekt

Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke fuhr per­sön­lich nach Ber­lin, um den För­der­mit­tel­be­scheid in Höhe von 6,75 Mil­lio­nen Euro ent­ge­gen zu neh­men. Vor­aus­ge­gan­gen war ein sorg­fäl­ti­ges und umfang­rei­ches Aus­lo­bungs­ver­fah­ren. Ins­ge­samt hat­ten sich 76 Kom­mu­nen bewor­ben, um sich mit hoch­ka­rä­ti­gen Pro­jek­ten beim Bun­des­pro­gramm „Natio­na­le Pro­jek­te des Städ­te­baus“ zu betei­li­gen. Star­ke: Die Anstren­gun­gen haben sich für unse­re Stadt gelohnt.“

Nach einer Jury­sit­zung sind 18 Städ­te und Land­krei­se aus­ge­wählt wor­den, die nun eine umfang­rei­che finan­zi­el­le För­de­rung erhal­ten. Kla­ra Gey­witz, Bun­des­mi­ni­ste­rin für Woh­nen, Stadt­ent­wick­lung und Bau­we­sen, sag­te in ihrer Begrü­ßungs­re­de: „Wir ehren heu­te die 18 Klas­sen­be­sten.“ Die Stadt Bam­berg ging mit dem Pro­jekt „Obe­re Sand­stra­ße 20“ ins Ren­nen. Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke: „Es han­delt sich um ein wich­ti­ges Objekt mit­ten im Welt­erbe. Wir müs­sen die­ses bau­fäl­li­ge Gebäu­de drin­gend sanie­ren. Dazu brau­chen wir eine finan­zi­el­le Unterstützung.“

Die Stadt Bam­berg hat nach Auf­fas­sung der Jury nicht nur mit dem bau­li­chen Kon­zept über­zeugt, son­dern „auch mit guten Ideen und ersten Pro­jekt­skiz­zen“, um die künf­ti­ge Nut­zung zu defi­nie­ren. Dabei geht es um kul­tu­rel­le Auf­ga­ben und sozia­le Ein­rich­tun­gen, die dort in Zukunft Platz fin­den kön­nen. „Ein­zel­hei­ten wol­len wir im Stadt­rat und einer breit ange­leg­ten Bür­ger­be­tei­li­gung klä­ren“, so der Ober­bür­ger­mei­ster. „Die Bür­ger­schaft soll letzt­lich ent­schei­den, was mit ihrem Gebäu­de gesche­hen soll“, stell­te Star­ke klar.

Die Sanie­rung ist nur mög­lich, weil die Stadt Bam­berg vor drei Jah­ren das Haus aus einem „Spe­ku­la­ti­ons­fond“ erwor­ben hat. Danach wur­den Not­si­che­rungs­maß­nah­men durch­ge­führt und die Stand­si­cher­heit gewähr­lei­stet. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke ver­si­cher­te in einem per­sön­li­chen Gespräch bei der Bun­des­bau­mi­ni­ste­rin, „dass jetzt der Weg frei ist, um mit der Umset­zung zu begin­nen“. Ohne die 6,75 Mil­lio­nen Euro wäre ein Start­schuss nicht mög­lich gewesen.

Ins­ge­samt wer­den die­ses Jahr Pro­jek­te in Höhe von 75 Mil­lio­nen Euro vom Bund geför­dert. In Bam­berg gibt es zur „Obe­ren Sand­stra­ße 20“ bereits eine Mach­bar­keits­stu­die, wonach ver­schie­de­ne Nut­zun­gen denk­bar sind. So könn­ten in die Kel­ler­räu­me erneut ein Club ein­zie­hen und Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen statt­fin­den. Im Erd­ge­schoss böte sich Gastro­no­mie an und in den übri­gen Räu­men des Anwe­sens ist Platz für sozia­le Initia­ti­ven, Büros, Woh­nun­gen und klei­ne­res Gewer­be. Das Ensem­ble umfasst vier Gebäu­de­tei­le. Dass der Pro­zess über die Zukunft des Gebäu­des nun in Gang kommt, bestä­tigt Nata­lie Zitz­mann, Lei­te­rin Hoch­bau im Immo­bi­li­en­ma­nage­ment: Jüngst habe ein Koor­di­nie­rungs­ge­spräch mit dem För­der­mit­tel­ge­ber – dem Bund – statt­ge­fun­den. „Der näch­ste Schritt ist, dass der Bund die Erlaub­nis für die ersten Pla­nungs­stu­fen erteilt. Dann kön­nen wir als Stadt Bam­berg ausschreiben.“

Zur Geschich­te der Immobilie

In der Obe­ren Sand­stra­ße 20, im Kern ein mit­tel­al­ter­li­ches Gebäu­de, war über ein Jahr­zehnt lang ein Musik-Club unter­ge­bracht, bis die Stadt Bam­berg wegen des bau­fäl­li­gen Zustands am 31. Juli 2019, „zur Abwehr einer erheb­li­chen Gefahr für Leben und Gesund­heit“, eine Nut­zungs­un­ter­sa­gung aus­spre­chen muss­te. Mit exter­nen Not­si­che­rungs­maß­nah­men wur­de zunächst die aku­te Ein­sturz­ge­fahr gebannt. Ende 2019 schaff­te die Stadt Bam­berg es dann, das Gebäu­de von dem dama­li­gen Inve­stor zu kau­fen. Mitt­ler­wei­le konn­ten die Stütz­bal­ken zur Sta­bi­li­sie­rung ins Inne­re ver­legt wer­den, trotz­dem ist eine Zwi­schen­nut­zung im Kel­ler sta­tisch nicht möglich.