Vom 20. bis 30. Okto­ber wird in Hall­stadt auf dem Platz in der Emil-Kem­mer-Stra­sse 21 gegen­über von Mc Donald ein poe­ti­sches Pro­gramm, mit Arti­sten, Clowns und Haus­tier­dres­su­ren mit Eseln, Pfer­den und Hun­den geboten.

CIR­CUS KARL BUCH über­zeugt mit herz­lich mensch­li­cher Nähe und fin­det über­all ein begei­ster­tes Publi­kum, was dem Cir­cus-Team in den sozia­len Medi­en immer wie­der mit­ge­teilt wird. Im klei­nen Zelt mit rund 500 Sitz­plät­zen ent­fal­tet sich eine gemüt­li­che Atmo­sphä­re, wel­che klei­ne und gro­ßer Kin­der erfreut. Die Vor­stel­lun­gen sind werk­tags um 16 Uhr; am Sonn­tag, 23. Okto­ber, auch um 16 Uhr und am Sonn­tag, 30. Okto­ber, um 11 Uhr. Mon­tag bis Mitt­woch sind Ruhe­ta­ge ohne Vorstellungen.

Son­der­preis­ak­tio­nen

Am Don­ners­tag um 16 Uhr wird das 9 Euro-Ticket auf allen Plät­zen außer Loge ange­bo­ten und der Gut­schein dazu kann auf der Face­book­sei­te www​.face​book​.com/​c​i​r​c​u​s​.​k​a​r​l​b​uch aus­ge­druckt wer­den. Am Sams­tag ist immer Fami­li­en­tag, an dem Erwach­se­ne nur Kin­der­prei­se bezah­len. Am Sonn­tag ist jeweils Kin­der­tag“, mit einem Ein­heits­preis von zehn Euro für Kinder.

Es bie­tet sich ein Erleb­nis für die gan­ze Fami­lie. Der pfif­fi­ge Clown Ange­lo (Karl Buch) führt mit Humor durchs Pro­gramm und Miss Joeli­na schwebt im Spin­nen­netz von der Cir­cus-Kup­pel. Häupt­ling Mano­li­to lässt Pfer­de stei­gen und führt vier Esel in har­mo­ni­scher Art vor. Patri­cia zeigt ihre weit sprin­gen­den Hun­de. Fakir Ali­cim­bra spuckt Feu­er­kas­ka­den unter das Cir­cus-Zelt. Lin­da schwebt im Luft­ring durch die Lüf­te, San­dra lässt die Rin­ge um sich krei­sen, Hula-Hoop mit Tem­po. Clown Ange­lo mit Kids spielt „Bien­chen, Bien­chen gib mir Honig“ mit sprit­zi­gen Über­ra­schun­gen. Wei­te­re Akteu­re run­den ein fei­nes Pro­gramm von rund zwei Stun­den ab.

Wer Fra­gen hat oder Kar­ten reser­vie­ren möch­te, kann dies unter 0157 – 50286611 tun. Mehr Infos über das viel­sei­tig krea­ti­ve Show-Team unter www​.cir​cus​-karl​-buch​.de.

Wir ver­lo­sen 3 x 2 Frei­kar­ten für einen Zir­kus-Besuch. Bit­te ein­fach E‑Mail an redaktion@​wiesentbote.​de mit dem Betreff „Zir­kus Buch in Hall­stadt“ und der kom­plet­ten Adres­se. Die Gewin­ner wer­den schrift­lich benach­rich­tigt. Viel Glück