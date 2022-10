Am Sonn­tag, 23. Okto­ber 2022, öff­net die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim die Türen ihrer Tages­pfle­ge Herolds­bach. Um 11 Uhr fin­det in den Räum­lich­kei­ten in der Unte­ren Haupt­stra­ße 2b, 91336 Herolds­bach ein Got­tes­dienst zum Jah­res­the­ma der Dia­ko­nie statt unter der Über­schrift „Atem schöp­fen“. Bis 15:30 Uhr bie­tet das Team um die Tages­pfle­ge-Lei­te­rin Nico­le Rösch dann Füh­run­gen durch die Ein­rich­tung an und Inter­es­sier­te kön­nen mit den Mit­ar­bei­ten­den ins Gespräch kom­men und Kaf­fee und Kuchen genie­ßen. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich willkommen!

Die Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge Herolds­bach bie­tet pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen einen Ort, an dem sie sich tags­über gut betreut wis­sen. Gleich­zei­tig ent­la­stet das Ange­bot pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge und macht eine Berufs­tä­tig­keit wie­der mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen bei Nico­le Rösch, Tel. 09190 9959169.