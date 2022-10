Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Fuß­gän­ge­rin mit anzüg­li­chen Belei­di­gun­gen bedacht

Ein 40-jäh­ri­ger Mann belei­dig­te am Mitt­woch­abend eine jun­ge Frau auf ihrem Nach­hau­se­weg von der Erlan­ger Innenstadt.

Die jun­ge Frau befand sich auf dem Nach­hau­se­weg, als sie von dem 40-Jäh­ri­gen unter einem Vor­wand ange­spro­chen wur­de. Im Wei­te­ren begann der Mann sie mit anzüg­li­chen Bemer­kun­gen zu belei­di­gen. Nach­dem die Dame die Poli­zei geru­fen hat­te, erteil­ten die Beam­ten dem 40-jäh­ri­gen Erlan­ger einen Platz­ver­weis, wel­chem er zunächst auch nachkam.

Noch wäh­rend die Poli­zi­sten mit der Anzei­gen­auf­nah­me beschäf­tigt waren, kehr­te er jedoch auf einem Fahr­rad an die Ein­sat­zört­lich­keit zurück. Da er mit etwas über zwei Pro­mil­le alko­ho­li­siert war, muss­te er die Poli­zei­be­am­ten zur Dienst­stel­le beglei­ten, da er sich dort einer Blut­pro­be zu unter­zie­hen hat­te. Zudem fan­den die Beam­ten bei dem 40-Jäh­ri­gen auch noch gerin­ge Men­gen Mari­hua­na auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Trun­ken­heit im Verkehr

Buben­reuth. Am 12.10.2022, gegen 11:45 Uhr, konn­te eine Zeu­gin eine 50-jäh­ri­ge Frau dabei beob­ach­ten, wie die­se einen kräf­ti­gen Schluck eines zuvor gekauf­ten hoch­pro­zen­ti­gen alko­ho­li­schen Geträn­kes zu sich nahm, anschlie­ßend in ihr Fahr­zeug stieg und davon fuhr. Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land konn­te die Ver­däch­ti­ge mit ihrem Pkw schließ­lich an ihrer Wohn­an­schrift antref­fen. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Pro­mil­le­wert von 1,3 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein der Fah­re­rin wur­de des­halb vor Ort sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen des Ver­dachts der Trun­ken­heit im Ver­kehr wur­de eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -