Die Natur­freun­de OG Bam­berg laden am 20. Okto­ber um 19 Uhr zum Oldie-Sin­gen mit Sabi­ne (Gesang), Man­ni und Loh (jeweils Gitar­re und Key­board) in die Egel­see­stra­ße 51 in Bam­berg ein. Es wer­den Rock-Oldies der 60er und 70er Jah­re gespielt, wel­che durch gefühl­vol­le Jazz- und Pop-Bal­la­den ergänzt wer­den. Alle sind ein­ge­la­den zum Mit­sin­gen oder ein­fach nur, um zuzu­hö­ren – jedem, wie es gefällt. Lied­tex­te wer­den zur Ver­fü­gung gestellt.