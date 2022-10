Der „Kunst­s­nack“, die mit­täg­li­che Kurz­füh­rung der Dom­berg­mu­se­en, führt am Diens­tag, 18. Okto­ber, in die Neue Resi­denz. Dort prä­sen­tiert Dr. Seba­sti­an Kar­natz um 12.30 Uhr einen „Traum in Holz“: das Chi­ne­si­sche Kabi­nett im Fürst­bi­schöf­li­chen Appartement.

Das Chi­ne­si­sche Kabi­nett ent­stand um 1700. Es ist das wohl frü­he­ste erhal­te­ne Lack­ka­bi­nett in Fran­ken. Die halb­stün­di­ge Füh­rung nähert sich die­sem barocken Klein­od von euro­päi­schem Rang.

Der Freun­des­kreis der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Kurz­füh­rung ein. Treff­punkt ist der Ein­gangs­be­reich der Neu­en Resi­denz, Dom­platz 8. Die Teil­nah­me an der Füh­rung ist kosten­los, es fal­len ledig­lich die regu­lä­ren Ein­tritts­ko­sten an. Bit­te beach­ten: Zum Schutz der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter besteht in der Neu­en Resi­denz wei­ter­hin die Pflicht zum Tra­gen einer medi­zi­ni­schen Gesichtsmaske.

Ter­mi­ne online

Die Füh­rungs- und Vor­trags­ter­mi­ne der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom sind online auf der gemein­sa­men Web­site der Muse­en und des Freun­des­krei­ses der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom unter www​.dom​berg​-bam​berg​.de abrufbar.