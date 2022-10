Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg lädt am Mitt­woch, den 19. Okto­ber 2022 um 19:00 Uhr zu einem kosten­lo­sen Work­shop ein: „Nach­hal­tig­keit – do it yours­elf! Selbst machen statt kau­fen“. Ort der Ver­an­stal­tung ist das Pfarr­heim in Lit­zen­dorf.

In Theo­rie und Pra­xis wird ver­mit­telt, wie mit Hil­fe natür­li­cher Bestand­tei­le mehr Nach­hal­tig­keit in unse­ren All­tag ein­keh­ren kann. Die benö­tig­ten Zuta­ten sind über­schau­bar, in ihrer Mischung sehr effek­tiv, frei von Schad­stof­fen und Che­mie, scho­nend zu unse­rem Abwas­ser­sy­stem und unse­rem Geldbeutel.

Vor Ort wer­den Haus­halts­rei­ni­ger, Wasch­mit­tel und Kos­me­tik­ar­ti­kel her­ge­stellt. Die Teil­neh­men­den dür­fen von den her­ge­stell­ten Pro­duk­ten auch Pro­ben mit nach Hau­se neh­men und wer­den daher gebe­ten, eige­ne Schraub­glä­ser mitzubringen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter Tel. 0951 / 9 16 91–0, E‑Mail: kab-​veranstaltungen@​kab-​bamberg.​de oder https://​www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen