Auf­klä­rungs­ak­ti­on des Bun­des­amts für die Sicher­heit der nuklea­ren Ent­sor­gung (BASE)

Mit die­sem The­ma geht der Bund bewusst in die Öffent­lich­keit: Das BASE-Info­mo­bil tourt durch die Repu­blik und infor­miert über die Abläu­fe bei der Suche nach einem End­la­ger für ato­ma­ren Müll. Bam­berg oder die Regi­on sind nicht per se aus­ge­schlos­sen, momen­tan gehö­ren aber auch noch mehr als die Hälf­te des Bun­des­ge­biets zu den mög­li­chen Teilgebieten.

Zwei Tage stand der schwarz-gel­be Pavil­lon auf dem Max­platz. Auf­fal­len soll­te er, und eben­so die Passant:innen anre­gen, das Gespräch mit den Mitarbeiter:innen zu suchen. Bam­berg war eine Sta­ti­on von vie­len in der gesam­ten Bun­des­re­pu­blik. Vor­her stand das Info­mo­bil in Olden­burg, nach dem Besuch in der Dom­stadt ging es wei­ter nach Stuttgart.

Ziel der Tour ist es, die Men­schen vor Ort jeweils bereits früh­zei­tig und umfas­send über den Pro­zess bis hin zu einem Atom­müll­end­la­ger in Deutsch­land zu infor­mie­ren. Dabei wer­den vor allem die The­men­fel­der „Gene­rel­les zur End­la­ge­rung“, par­ti­zi­pa­ti­ve Betei­li­gung, mög­li­che Wirts­ge­stei­ne und geo­wis­sen­schaft­li­che Unter­su­chungs­me­tho­den dar­ge­stellt. Die geo­wis­sen­schaft­li­che Beur­tei­lung erfolgt durch die Bun­des­ge­sell­schaft für End­la­ge­rung (BGE). Die Beschlüs­se wer­den letzt­end­lich im Bun­des­tag gefasst.

Für Bam­berg ist eine End­la­ge­rung ato­ma­ren Abfalls aktu­ell nicht kon­kret geplant, aber auch noch nicht gänz­lich ausgeschlossen.

Bestimm­te Vor­ge­hens­wei­se für Atommüllendlager

Es gibt eine bestimm­te Vor­ge­hens­wei­se bei der Suche nach der best­mög­lich­sten und sicher­sten Stel­le für ein Atom­müll­end­la­ger, die im soge­nann­ten „Stand­ort­aus­wahl­ge­setz“ (Stan­dAG) gere­gelt ist. Bam­berg oder die Regi­on sind nicht per se aus­ge­schlos­sen, momen­tan gehö­ren aber noch gut 50 Pro­zent des Bun­des­ge­biets zu den Teil­ge­bie­ten, die theo­re­tisch für die End­la­ge­rung geeig­net sein könn­ten. Hier wur­de bis­her grob gesich­tet, ob die Area­le grund­sätz­lich in Fra­ge kom­men. Im Lau­fe des Pro­zes­ses wer­den die­je­ni­gen Gebie­te, die tat­säch­lich in der nähe­ren Aus­wahl sind, wei­ter unter­sucht und ein­ge­grenzt. In Ober­fran­ken exi­stiert eigens eine regio­na­le Koor­di­nie­rungs­stel­le mit Sitz in Wun­sie­del. Sie über­nimmt die wis­sen­schaft­li­che Beglei­tung der End­la­ger­su­che und berei­tet die Erkennt­nis­se für alle kom­mu­na­len Vertreter:innen Ober­fran­kens auf.

Die Regi­on Bam­berg ist Teil­ge­biet TG 9, „Saxothu­rin­gi­kum“, das sich von Nord­osten von Sach­sen über Sach­sen-Anhalt, Thü­rin­gen und Bay­ern bis nach Baden-Würt­tem­berg erstreckt. In TG 9 wird kri­stal­li­nes Wirts­ge­stein – ver­ein­facht gesagt „Gra­nit“ – im Grund­ge­bir­ge in der nach Stand AG rele­van­ten Tie­fe von 300 Meter bis 1300 Meter unter Gelän­de ver­mu­tet. Aus den Teil­ge­bie­ten sol­len die zukünf­ti­gen Stand­ort­re­gio­nen und letzt­end­lich der Stand­ort bis 2030 her­aus­ge­ar­bei­tet wer­den. Bis 2050 soll dann alles umge­setzt sein.

Nach den bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen des Baye­ri­schen Lan­des­amts für Umwelt ist die Vor­aus­set­zung für das kri­stal­li­ne Wirts­ge­stein in der Regi­on Bam­berg in den ver­lang­ten Tie­fen vor­aus­sicht­lich nicht gege­ben. „Wenn nicht wei­te­re Kri­te­ri­en im Lau­fe des Ver­fah­rens ein­flie­ßen, die bis­her im Stand­ort­ge­setz nicht vor­ge­se­hen sind, schei­det die Regi­on anhand der bis­her bekann­ten Daten­la­ge rela­tiv sicher aus dem Ver­fah­ren aus“, erklärt Tobi­as Schenk, Lei­ter des Kli­ma- und Umwelt­amts der Stadt Bamberg.